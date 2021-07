Europa staat voor de enorme uitdaging om de eigen bevolking mee te krijgen in de groene omwenteling

Jeroen Van Horenbeek is journalist.

Mocht het nog niet duidelijk zijn: Europa wil snel groener worden. Veel groener. Tegen 2030 moet de schadelijke uitstoot met minstens 55 procent omlaag in vergelijking met 1990. Nog eens 20 jaar later, tegen 2050, wil Europa klimaatneutraal zijn. Al onze fabrieken, energiecentrales, auto’s, huizen en koeien mogen dan samen niet meer uitstoten dan de natuur zelf kan opvangen.

Deze groene omwenteling moet de klimaatopwarming helpen stoppen. En ze moet ervoor zorgen dat Europa ook in de 21ste eeuw een economische kracht blijft op het wereldtoneel, die in staat is om te innoveren en zo sociale welvaart te creëren.

De nieuwe klimaatvoorstellen van de Europese Commissie, die vandaag gepresenteerd worden, tonen hoe verregaand deze omwenteling zal zijn. Na een kwarteeuw pappen en nathouden, het Kyoto-protocol dateert uit 1997, is het voor de Europese beleidmakers hoog tijd om écht aan de slag te gaan. Met onder meer hogere belastingen op benzine, diesel, gas en stookolie. Met duurdere vliegtickets. Met een nieuwe Europese invoertaks.

Ook steeds meer burgers vinden dat er nu écht eens iets moet gebeuren aan de klimaatopwarming. Iedereen heeft de beelden van de extreme hitte in Canada gezien de afgelopen weken. Als de temperatuur daar tot 50 graden kan stijgen, dan hier ook. In eigen land worden we steeds vaker geconfronteerd met droge zomers, afgewisseld met zware stormen en overstromingen.

En toch. Toch blijft de vaststelling dat als het erop aankomt en de concrete gevolgen van het klimaatbeleid duidelijk worden, ook de weerstand groeit. Niet alleen bij de mensen onderaan de sociale ladder, die terecht vrezen voor hoge facturen, maar ook bij de betere middenklasse. Mensen houden nu eenmaal niet van verandering. Het oude, dat voelt veilig en kost tijd noch moeite. Het nieuwe, hoe goed ook voor het klimaat, voelt bedreigend.

Meteen is duidelijk dat Europa voor een enorme uitdaging staat om de eigen bevolking mee te krijgen in de geplande groene omwenteling. Van Europa als (bijzonder geslaagd) vredesproject of als economische markt zonder grenzen gaat anno 2021 nog weinig overtuigingskracht uit. Het klimaat is bij uitstek een thema dat Europa nieuwe geloofwaardigheid kan bezorgen. Het is overduidelijk dat de lidstaten samen beter gewapend zijn om dit wereldwijde probleem aan te pakken dan elk op zichzelf.

Omgekeerd heeft het klimaatthema ook alles om de groeiende kloof binnen de Europese Unie te verdiepen. Niet toevallig zijn het vooral de lidstaten in het oosten die op de rem staan. Aan de mannen en vrouwen op het Schumanplein om de komende jaren hun politieke talent te tonen. Het zal nodig zijn. Om te tonen dat Europa er – uiteindelijk – altijd wel uitgeraakt.