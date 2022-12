Europa moet terug naar de bron van goed bestuur

Maarten Rabaey is journalist.

De onafhankelijke ombudsvrouw Emily O’Reilly, die bevoegd is om klachten over wanbeheer binnen de Europese instellingen te onderzoeken, was deze week niet verbaasd over de corruptieaffaire die aan het licht kwam in het Europees Parlement. Ondanks haar herhaaldelijk aandringen heeft de EU nog steeds geen functionerend ethische toezichthouder met sanctionerende bevoegdheden. “Tot nu was er nooit genoeg steun om dat te creëren”, zegt ze elders in deze krant. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, stelde in 2019 een ethische instantie voor, maar het voorstel kwam op de lange baan terecht. Te weinig tijd? Nee, dat ge­ping­pong tussen de instellingen kwam iedereen goed uit.

Zo konden in het EU-parlement enkele leden met slechte bedoelingen zowel boswachter als stroper zijn. Ja, er was wel een gedragscode voor EP-leden maar die werd gecontroleerd door een adviescommissie van EP-leden zelf. Ze ondernam dan ook weinig actie.

Niet alleen het EP is in dat bedje ziek. O’Reilly: “Ook de Europese Raad met nationale ministers en ambassadeurs mogen we in deze hele discussie niet vergeten. Ze hebben veel macht in de besluitvorming van de EU, maar worden vrijwel niet gecontroleerd. De Raad heeft niet eens een niet-bindende gedragscode.”

Verantwoordelijke Europese Parlementsleden pleiten nu terecht voor meer transparantie van hun doen en laten. Een cruciale rol lijkt daarin weggelegd voor een verplicht transparantieregister van contacten die ze hebben gehad in verband met hun wetgevend werk. Dat is nu te vrijblijvend. Sommigen vullen dit rigoureus in – ook bij de nu belaagde socialisten – anderen nemen er een loopje mee. Ook lobbyisten van bedrijven, ambassades of ngo’s die de EU proberen te beïnvloeden, zouden verplicht moeten worden hun contacten met politici aan te geven. Overtredingen van een registratieplicht zouden moeten worden gesanctioneerd, want in het publieke domein is geen plek voor achterkamertjes waarin het algemeen belang wordt belazerd.

Een interessant voorstel, van Europees Parlementslid Philippe Lamberts (Groenen/EFA), is om een ‘voetafdruk voor wetgeving’ te verplichten zodat ingediende amendementen ook een duidelijke bronvermelding hebben. Zo krijgen de volksvertegenwoordigers en hun kiezers een preciezer idee hoe een nieuw wetsvoorstel of -ontwerp tot stand kwam. Zo weet je of een fractie zelf een tekst schreef of een lobbyist deels de pen vasthield. Je zou dit ook kunnen toepassen op het voorbereidende werk van parlementaire medewerkers. Misschien krijgen we dan opnieuw weer wat meer wetenschappelijke methodiek in de politiek. Daar wordt iedereen beter van, vooral de politici zelf. Je zal dan sneller een onderscheid krijgen tussen de ernstige beleidsmensen en de praatjesmakers.

Dankzij block­chain­tech­no­lo­gie kan je dit soort transparantie in het publieke besluitvormingsproces zelfs digitaal verankeren, zodat er achteraf geen discussie bestaat wie er wanneer op een beslissing woog. Zelfs Belgische begrotingsgesprekken in de Wetstraat zouden zo meteen het voordeel van de duidelijkheid krijgen.

