Europa kan zijn cruciale infrastructuur maar beter niet al te veel uitbesteden aan mogendheden en leiders die het niet vertrouwt

Stavros Kelepouris is journalist.

Dinsdag volgt alweer een nieuwe Europese top onder hoogspanning. De ministers van Energie moeten het dan eens raken over een strategie om de Russische dreigementen het hoofd te bieden. De kans is groot dat Vladimir Poetin na de zomer de gaskraan naar Europa stukje bij beetje dicht draait.

De Europese Commissie heeft geen zin om nog eens de speelbal van de Russische beer te zijn, en heeft een drastisch plan klaar om komende winter door te komen. Als het nodig is, moeten alle lidstaten verplicht kunnen worden 15 procent van hun gasverbruik te besparen.

Vijftien procent, grofweg één zevende, besparen is niet niks. Probeer maar eens 15 procent gewicht te verliezen of 15 procent loon in te leveren: dat gaat niet pijnloos. Al hoeft de opdracht zeker niet in alle lidstaten dramatisch zwaar te zijn. Bij ons kan zowat 10 procent van de gasfactuur bij de gezinnen bespaard worden door de thermostaat gemiddeld één graad lager te zetten. En bij bedrijven en overheidsgebouwen valt er flink wat efficiëntie te boeken door ’s nachts de lichten te doven. Dat is niet bepaald een dystopie vol honger en ontbering.

Toch beloven de onderhandelingen alweer een stevige uitdaging te worden voor de Europese eensgezindheid. Een aantal landen ziet de plannen gewoon niet zitten. Met name Spanje en Portugal lieten al luid en duidelijk verstaan dat het voorstel van de Commissie voor hen totaal onbespreekbaar is. Omdat zij veel minder energieopties hebben dan veel andere Europese landen. Maar ook omdat zij gewoon een heel stuk minder afhankelijk zijn van Russisch gas dan pakweg Duitsland. Tot daar de Europese eensgezindheid.

Ook maanden ver in deze oorlog hoeft Poetin maar een handvol woorden te spreken om de Europese lidstaten weer eens uit elkaar te spelen. Het is de zoveelste waarschuwing voor Europa dat het continent zijn cruciale infrastructuur maar beter niet al te veel kan uitbesteden aan mogendheden en leiders die het niet vertrouwt.

Europa leek bij de start van de oorlog in Oekraïne die conclusie - die al jaren te horen was bij veiligheidsdiensten - eindelijk ook zelf te trekken. Wat energiebevoorrading betreft, werd ook effectief een plan uitgetekend om in de toekomst van het Russische gas af te gaan. Maar in talloze andere sectoren lijkt er weinig animo om de buitenlandse afhankelijkheid in vraag te stellen.

Natuurlijk is het onzinnig om te denken of te hopen dat Europa ooit volledig op eigen benen moet staan. Maar om maar één voorbeeld te noemen: na de Griekse economische crisis heeft China zich flink ingekocht in de belangrijke haven van Piraeus, vlak bij de hoofdstad Athene. Het maakt Europa kwetsbaar tegenover een regime waar we toch meer dan achterdochtig over zijn.

Industrie, transport, technologie, energie: op al die domeinen heeft Europa decennialang strategische veiligheid opgeofferd voor economische opportuniteit. Of de oorlog in Oekraïne daar veel aan zal veranderen, is nog steeds niet duidelijk.