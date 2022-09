Europa heeft geen extra Noors gas nodig, maar Noorwegen wel Europese rechtlijnigheid

Noorwegen moet meer gas exporteren naar Europa, horen we vaak. Verschillende landen, waaronder België, proberen dezer dagen koortsachtig voorkeurdeals met Noorwegen te sluiten om zich van een extra gasvoorraad voor de winter te verzekeren.

Afgezien van het opvullen van een kortetermijnbehoefte, is er weinig nood aan meer Noors gas - als de Europese leiders zich aan hun klimaatverbintenissen kunnen houden. Eigenlijk heeft Noorwegen meer dan ooit nood aan Europese leiders die pal achter hun klimaatverbintenissen blijven staan.

Noors gas is een begrijpelijke keuze voor Europese leiders die bezorgd zijn over het welzijn van hun burgers. De Belgische premier Alexander De Croo heeft al gewaarschuwd voor vijf tot tien jaar strenge winters in het vooruitzicht.

Maar binnen de vijf jaar is het een haalbare kaart om van het Russische gas af te geraken, zelfs zonder over te schakelen op een één-op-éénvervanging door andere gasbronnen. Volgens onze analyse is er alleen al door de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteit, de verhoging van de energie-efficiëntie en de versnelling van de elektrificatie voldoende potentieel om tegen 2025 twee derde van de vraag naar Russisch gas weg te nemen.

Het resterende derde deel, slechts op korte termijn nodig naarmate maatregelen voor hernieuwbare energie, efficiëntie en elektrificatie meer ingang vinden, kan worden vervangen door andere bestaande gasbronnen. En dit zonder een toevlucht te nemen tot nieuwe gasinfrastructuur of steenkool, toont ons eigen onderzoek aan. Het is daarom niet opportuun om gascontracten voor langere tijd vast te leggen. Daarenboven zal de nieuwe infrastructuur niet tijdig operationeel zijn.

Duidelijke agenda

De Europese Unie heeft een duidelijke agenda opgesteld om te vermijden dat de afhankelijkheid van gas wordt bestendigd en verdiept. Is ze haar plannen aan het veranderen? De Europese Commissie ondertekende onlangs een verklaring met Noorwegen om de productie van fossiele brandstoffen op te voeren. Hierdoor komt de eigen Arctische strategie van de Europese Unie, en daarmee het moratorium op olie- en gasexploratie in het Noordpoolgebied, op losse schroeven te staan.

Het effect van deze gezamenlijke verklaring in Noorwegen is dat zowel de regering als de olie- en gasindustrie ze zal gebruiken om het verhaal verder op te bouwen dat olie- en gasexploratie in het Noordpoolgebied onvermijdelijk is - en dat de Europese Unie daar nu ook haar zegen aan geeft.

De Noren willen dat Europa zich houdt aan zijn Arctische strategie, omdat we anders het risico lopen dat we decennialang vastzitten aan meer (nieuwe) gasinfrastructuur dan nodig is, hetgeen de broodnodige energietransitie zal vertragen. Géén gas is het juiste alternatief voor Russisch gas, zoals de Belgische premier ook recentelijk heeft benadrukt.

Even vuil als ander gas

Noorwegen heeft al jaren een agenda om de Europese klimaatambities actief af te zwakken. Nochtans is Noorwegen zeer bedreven in het zichzelf in de markt zetten als een klimaatleider, onder meer door mensen te doen geloven dat Noorse fossiele brandstoffen op de een of andere manier minder vervuilend zouden zijn.

Hoewel het waar is dat bepaalde velden minder emissies uitstoten in verhouding tot productie, geldt dat niet voor het geheel van de Noorse olie- en gasexploitatie. Bovendien blijven de emissies als gevolg van het verbranden van de Noorse fossiele export bestaan. Die lopen ondertussen op tot 500 miljoen ton CO 2 per jaar - ongeveer tien keer zoveel als de totale nationale Noorse emissies.

Afhankelijkheid van Noors gas mag dan geopolitiek aantrekkelijker zijn dan afhankelijkheid van Russische of Saudische fossiele brandstoffen, het is nog steeds aanzienlijk duurder dan hernieuwbare energie.

De klimaat- en geopolitieke instabiliteit in heel Europa, inclusief Noorwegen, illustreert het slappe koord waar de Europese leiders nu op moeten dansen: een evenwicht vinden tussen onmiddellijke behoeften aan verwarming enerzijds, en de nood dat ons klimaat afkoelt anderzijds.

Noorwegen maakt deel uit van het Europese continent en is bijgevolg afhankelijk van oplossingen op Europese schaal. Laat de Noorse olie- en gasdinosaurussen u niet afleiden van de decarbonisatie van de energiemarkt die we allemaal nodig hebben. Europa heeft geen extra Noors gas nodig. Noorwegen heeft meer dan ooit nood aan Europese leiders die het hoofd koel houden en niet van hun langetermijnvisie afwijken.