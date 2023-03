Europa heeft geen andere keus dan opnieuw zelf grondstoffen te gaan ontginnen, maar het verzet zal taai zijn

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Dat er ook een positief gevolg zit aan de oorlog in Oekraïne is een bijna ondraaglijk cynische gedachte, na al het geweld, de oorlogsmisdaden en de honderdduizenden slachtoffers. Toch valt niet te ontkennen dat het pas ‘dankzij’ de invasie van de troepen van Vladimir Poetin is dat de strategische kwetsbaarheid van Europa open en bloot is komen te liggen. Analyses met waarschuwingen lagen stof te vergaren, terwijl de Europeaan volop genoot van zijn vredesdividend. Iedereen beseft nu dat die tijd voorbij is. Het inzicht komt laat, maar het is van groot belang.

Inmiddels is het ook helder dat die strategische kwetsbaarheid veel verder reikt dan defensie alleen. Energiebevoorrading bleek algauw een teer punt te zijn, nadat decennialang de indruk was gewekt dat goedkoop Russisch gas als water uit de kraan zou blijven lopen. De EU verteerde de energieschok nog redelijk, maar met voedselzekerheid diende zich meteen een volgend pijnpunt aan. Op een continentale schaal is de Europese landbouw in staat om de eigen gemeenschap te voeden, maar de afhankelijkheid van import van soja, veevoeder of kunstmest is een reden tot bezorgdheid. Die is nog niet helemaal weg.

Nog veel zorgwekkender is de Europese afhankelijkheid van zogenaamde ‘kritieke grondstoffen’ als kobalt, nikkel en vooral lithium. Die aardmaterialen zijn van fundamenteel belang voor de omslag naar een nieuwe, fossielvrijere economie. Zonder die producten kun je geen batterijen bouwen voor elektrische wagens, geen zonnepanelen of geen windmolens op zee. Voor die kritieke grondstoffen is de Europese economie vandaag zo goed als volledig afhankelijk van import, met China als zeer dominante speler op de markt. Uit de Russische historie weten we: dat blijft niet goed gaan.

Terecht komt de Europese Commissie nu met een plan om ook weer op het Europese continent meer grondstoffen te gaan ontginnen. Dat is de theorie, de praktijk belooft lastiger te zijn. Ontginning pleegt per definitie een aanslag op het omliggende milieu en leefcomfort, een mijn bouwen vergt een flinke investering en kost veel tijd.

Toch heeft de EU geen andere keus dan opnieuw zelf grondstoffen te gaan ontginnen. Met het alternatief zijn we slechter af. Dan is Europa voor basismaterialen afhankelijk van mogendheden die ons niet per se altijd gunstig gezind zullen blijven, dreigt de duurzame omslag van de economie te stranden en besteden we de ontginning uit aan landen en regimes waar sociale rechten en milieuzorg veel minder gegarandeerd zijn dan hier.

Het verzet zal taai zijn. Hoe taai valt af te leiden uit een verwant dossier als Ventilus, dat weliswaar over hoogspanningslijnen gaat en niet over grondstoffen. Lokaal nadeel botst op een hoger, algemeen belang. Een realistisch alternatief is er niet, de Vlaamse regering heeft de knoop al een paar keer halfjes doorgehakt maar aarzelt om definitief te beslissen. Als zo’n redelijk vanzelfsprekende kwestie al zoveel moeite kost, kun je nagaan welke hindernissen nog in de weg staan bij de Europese ambitie om weer een eigen grondstoffenbeleid te ontwikkelen.