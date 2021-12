Europa heeft een eerlijk en consistent repatriëringsbeleid nodig voor zijn burgers in Noordoost-Syrië

Een Franse vrouw die zich had aangesloten bij Islamitische Staat (IS) overleed vorige week in een Koerdisch detentiekamp in Syrië. Ze stierf aan complicaties ten gevolge van diabetes en liet een zesjarig meisje als wees achter. Haar dood herinnert ons aan de uitzichtloze situatie waarin 40.000 kinderen en 20.000 volwassenen, onder wie 640 Europese kinderen zich bevinden in deze kampen in het noordoosten van Syrië.

Eerste repatriëringen, willekeurige beslissingen

Tot voor kort weigerden de meeste Europese landen om deze burgers te repatriëren. 2021 was een kantelmoment in dit dossier. België kondigde als eerste Europees land gecoördineerde repatriëringsoperaties aan voor alle Belgische kinderen én hun moeders in maart 2021. Andere Europese landen zijn het Belgisch voorbeeld gevolgd, zoals Denemarken, Zweden en Duitsland. Zo werden dit jaar ongeveer 27 vrouwen en 90 kinderen teruggebracht. We juichen deze eerste acties toe, maar blijven bezorgd over de manier waarop deze operaties verlopen.

Zo heeft België aangekondigd dat de repatriëringen enkel gelden voor kinderen met hun moeders. Voor de Belgische vrouwen zonder kinderen, of die hun kinderen verloren zijn, is er geen uitzicht op terugkeer. Het gaat nochtans vaak om vrouwen met een erg zwakke fysieke en mentale gezondheid. Voorts zijn er een paar Belgische vrouwen met kinderen wier terugkeer nog onduidelijk is. Tot slot komt de situatie van de vaders helemaal niet aan bod.

Opgehoopte levens, uitzichtloze situatie

Deze willekeurige beslissingen zijn problematisch vanuit een mensenrechtenstandpunt, maar ook vanuit een veiligheidsoogpunt. De uitzichtloosheid voor velen, en de ogenschijnlijke willekeur in de repatriëring van de Europese burgers, zal woede en wrok voeden bij degenen die in de kampen achterblijven, of die van hun nationaliteit zijn beroofd.

De Koerdische autoriteiten hebben herhaaldelijk Europese en andere landen verzocht hun onderdanen terug te brengen. Ook internationale mensenrechtenorganisaties en actoren, gaande van de VN tot het Internationale Rode Kruis (ICRC), klagen de onaanvaardbare toestanden in de kampen aan. Zestigduizend mensen leven in de kampen zonder enig toekomstperspectief en in een situatie van feitelijke staatloosheid. Elk jaar sterven er honderden aan ziektes en ondervoeding.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hier een onheilzame voedingsbodem wordt gecreëerd die ons op lange termijn, als we niets doen, zuur zal opbreken. Veel Europese landen lijken echter doof te blijven voor deze mogelijke gevolgen.

Voor een duurzame en rechtvaardige oplossing

Een nieuwe winter is begonnen, met temperaturen die vaak onder het vriespunt dalen en zware sneeuwval. Voor de derde winter op rij leven Europese kinderen en vrouwen in deze kampen in barre en zeer onzekere omstandigheden, en worden ze geconfronteerd met ondervoeding, (seksueel) geweld, Covid-19 en voortdurende militaire conflicten en verschillende vormen van vergelding in de kampen.

Terwijl Europese landen zich vaak presenteren als de uitvinders en hoeders van universele mensenrechten voor iedereen, is deze casus een lakmoesproef voor de verantwoordelijkheid die politici en bestuurders hebben op het gebied van humanitaire overwegingen en mensenrechten. België heeft de toon gezet door moedige stappen in de juiste richting te zetten.

We dringen er bij de Belgische regering op aan om verdere stappen in die richting te zetten, en ook bij de Europese buurlanden zoals Nederland en Frankrijk, die nog steeds op de rem blijven staan, om een gecoördineerde Europese actie tot repatriëring op touw te zetten. De Europese onderdanen in Syrië, mannen, vrouwen en kinderen, hebben diepe banden met hun Europese thuisland. Sommigen vertrokken toen ze nog minderjarig waren, de overgrote meerderheid is in Europa geboren en heeft hier familie. Hun nationaliteit ontnemen zal deze banden niet doorknippen. Zij zijn Europese onderdanen en het product van onze samenlevingen. Hun mensenrechten, het recht op een eerlijk proces en de verplichting tot vervolging zijn Europese verantwoordelijkheden.

Consistent, rechtvaardig en duurzaam beleid voor alle volwassenen en kinderen in de kampen is op lange termijn de enige waarborg op vrede, veiligheid en respect voor mensenrechten.