Slechts een van de vele wrangheden waaraan de columnistiek zo rijk is, is het onophoudelijke gevoel te moeten kunnen antwoorden. Je ziet iets wat je met afgrijzen vervult, denkt: dit is het, hierover moet ik schrijven, en vervolgens zit je twee uur voorovergebogen aan je bureau, je gezicht gelegen op het toetsenbord, na te denken over een oplossing. De vrágen ken je. Als je even stopt met krijsen, hoor je ze galmen in je schedel.

‘Frederik De Backer blikt terug op de week’ staat er, en hij doet dat met plezier, alleen niet altijd met kennis van zaken. Mijn inquisiteurstoga wil maar niet verkreukelen, kraaknet hangt hij iedere morgen in de kast voor me klaar, maar wie wijs ik met de vinger voor het gebeurde in Turkije en Syrië? Ik zou niet weten hoe je iemand behoedt voor een aardbeving van die kracht, tenzij door hem aan te raden elders te gaan wonen, al dan niet daarheen gevoerd per spionageballon. Maar waar dan? Oostwaarts, richting Georgië, Armenië en Azerbeidzjan? Hou ze eens tegen, de vele gegadigden. Zuidwaarts, het paradijselijke Irak tegemoet, Libanon of Jordanië, meer van zulke eldorado’s? Naar het noorden dan maar, de Zwarte Zee over? Daar davert de grond al een jaar onafgebroken. Waar o waar wil de wereld heen?

Europa heeft de brute pech zo verschrikkelijk leefbaar te zijn. Om migranten voor dat noodlot te behoeden wil het zich nu met hekken omgorden. Toen Donald Trump Mexico wilde beschermen tegen dat morele ontwikkelingsland waarover hij de plak zwaaide, was Europa nog van afschuw vervuld; het geweten van de wereld liep nu ook weer niet altíjd zijn lul achterna. Het duurde niet lang voor Viktor Orbán het koperen kalf aanbad, en nu, een handvol jaren later, zijn dertien van de zevenentwintig EU-lidstaten overstag, waaronder het immer helverlichte Nederland, bekend van wiet en homohuwelijk maar inmiddels weer geleid door sjoemelende dominees en begijntjes. We graven ons nog dieper in, kennelijk volstonden twintig lagen paperassen niet.

En ik weet wel dat je niet iedereen kunt opvangen, omdat ons systeem, de allesomvattende manier waarop onze maatschappij is ingericht, dat niet toelaat, maar het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat mensen stikken in scheepscontainers of de Middellandse Zee hun longen voelen vullen omdat ze leven waar sterven het snelst haalbare streven is? Hoe goed werkt een systeem als maar een minderheid er de vruchten van plukt? In hoeverre is zoiets allesomvattend?

Dat eeuwige opdelen in wij en zij, altijd maar weer dat afschermen van wat we hebben voor de uitgestoken hand... Samenwerking is wat de mens uit de bomen heeft gehaald en toch blijven we, in 2023, vasthouden aan dat waanbeeld dat concurrentie de motor is van welvaart en vooruitgang. Nooit was het potentieel voor samenwerking zo groot, nooit eerder was er zo veel infrastructuur, waren er zo veel communicatiemogelijkheden. Is er iemand die werkelijk, zonder ook maar de lichtste zweem van twijfel in zijn hart, denkt dat dit, zoals ons globaal economisch stelsel nu is opgezet, houdbaar is?

Denkt u dat migratiestromen ooit in sterkte zullen afnemen vooraleer zo’n beetje alles behalve het Westen erop vooruit is gegaan; dat zoiets überhaupt denkbaar is als we de rest van de wereld als wingewesten en slavenmarkten blijven beschouwen? Krijgen we de klimaatcrisis weggeconcurreerd, denkt u?

Ik beweer niet dat het kapitalisme overboord moet, daarvoor lig ik te vaak op het klavier, maar iets zegt me dat een paar aanpassinkjes wenselijk zijn. Dat we minder in nationaliteiten en huidskleuren en valuta en talen moeten denken, en meer als soort. Maar ik hoor het galmen, opnieuw en opnieuw:

hoe?