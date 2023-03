Jonathan Holslag doceert aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is de auteur van Van muur tot muur: de wereldpolitiek sinds 1989. Elke maand schrijft hij een essay voor De Morgen.

Europa begaat een grote geopolitieke blunder. Het schenkt bijna alle aandacht aan het oosten, aan Oekraïne, aan Rusland en aan China, terwijl het Afrika de rug toekeert. Nochtans wordt Afrika deze eeuw minstens even belangrijk voor de veiligheid in Europa als de oostflank. Europa heeft niet langer de luxe van de keuze. Het zal zich moeten voorbereiden op aanhoudende onrust in Eurazië en groeiende onstabiliteit in Afrika. Het zal zich schrap moeten zetten voor een kostelijke heropbouw van Oekraïne én zware inspanningen in Afrika.

Op de oostflank worden we vooral geconfronteerd met ambitieuze grootmachten. Hun gedrag is voorspelbaar: ze willen een invloedssfeer, proberen de Amerikaanse macht te breken en sturen vaak aan op een autoritair alternatief voor de westerse democratie. Dat is traditionele machtspolitiek. Het verhaal van Afrika is van een andere orde. Daar gaat het om de grootste bevolkingsexplosie uit de geschiedenis. Ter vergelijking: de voorbije zeventig jaar groeide de bevolking in heel Azië met 1,5 miljard mensen, terwijl de Verenigde Naties voorspellen dat de bevolking in Afrika de komende zeventig jaar zal groeien met 2,2 miljard mensen. Dat in een regio die een derde kleiner is dan Azië. Eurazië is cruciaal, maar Afrika wordt existentieel voor Europa.

En hoezeer we ons ook kunnen verwonderen over de veerkracht van Afrika, de energie en het potentieel, de realiteit blijft dat de bevolkingsexplosie zich manifesteert in veelal darwinistische omstandigheden. De covidpandemie heeft ingehakt op het Afrikaanse continent, maar de economische groei begon al eerder te slabakken. Een gemiddelde Afrikaan heeft vandaag 300 dollar minder welvaart dan tien jaar geleden. Afrobarometer bevestigt dat het pessimisme stelselmatig toenam in de voorbije twee decennia. Vandaag denkt 69 procent van de Afrikanen dat het de verkeerde richting met hun land uitgaat; dat was twintig jaar geleden 47 procent. Idem voor de levensomstandigheden. Vandaag vindt 29 procent die zeer slecht; twintig jaar geleden was dat 18 procent.

Deels worstelt Afrika nog steeds met de kater van de grondstoffenhausse tussen 2000 en 2009. Toen profiteerde het van hoge grondstoffenprijzen en toenemende belangstelling van groeilanden als China. Economen waarschuwden op dat moment al voor het risico dat schuilde in de grote afhankelijkheid van grondstoffen. Een aantal landen probeerden ervoor te zorgen dat meer ertsen en olie ter plaatse verwerkt werden. Maar van diversificatie is helaas geen sprake. Integendeel. Het aandeel van grondstoffen in de Afrikaanse uitvoer blijft stijgen. Ondanks enkele fabriekjes in landen als Kenia en Nigeria heeft Afrika ook geen marktaandeel in de maakindustrie gewonnen. Het is de voorbije decennia blijven hangen rondom 1,4 procent van de wereldwijde productie. De grondstoffenuitvoer volstaat ook helemaal niet om de invoer te betalen. Het Afrikaanse handelstekort blijft groot en de buitenlandse schulden lopen opnieuw op.

Is er dan geen verbetering op komst? Het antwoord is helaas neen. Afrika trekt amper investeerders aan. Het aandeel van het continent in de zogenoemde wereldwijde directe buitenlandse investeringen is de voorbije tien jaar gekrompen van 3 tot 2 procent. Het grootste deel van die investeringen blijft overigens gericht op de grondstoffensector. Het valt ook af te wachten of het zijn potentieel in de landbouw waar kan maken. De voorbije tien jaar steeg de waarde van de landbouwproductie amper en werd Afrika meer afhankelijk van voedselinvoer. Klimaatverstoring zou tot 20 procent van de landbouwopbrengst bedreigen.

Het gevolg hiervan is meer onrust. Het aantal gewapende conflicten steeg de laatste tien jaar van 28 tot 43. De burgeroorlog in Ethiopië is een schrijnend voorbeeld, maar ook Oost-Afrika, Nigeria en de Sahel blijven in de greep van geweld. Terreurgroepen als Islamitische Staat en Al Qaida winnen terrein, ondanks de aanwezigheid van Russische huurlingen. Hun geweld slaat vaker over van de Sahel naar de dichtbevolkte landen op de kust van de Golf van Guinea. In landen als Ivoorkust en Nigeria bestaat er sowieso reeds lange tijd een complexe relatie tussen moslims en overwegend christenen. Terroristen hebben het ook steeds vaker gemunt op de steden: Abuja, Lagos en Monrovia.

Het doel van dergelijke gewapende groepen is de verzwakte staten verder te verzwakken en dat machtsvacuüm uit te buiten voor politiek en financieel gewin. De grens tussen criminaliteit en fanatisme blijft ook hier flinterdun. Sowieso hebben onruststokers de wind in de zeilen. De Afrobarometer suggereert dat 52 procent van de Afrikanen vindt dat de corruptie toeneemt; 60 procent heeft weinig of geen vertrouwen in de dominante partij. Ook de Mo Ibrahim-stichting is duidelijk: “Afrika is minder veilig dan tien jaar geleden en de rechtstaat is de afgelopen vijf jaar verzwakt.”

Vaak hoor je dat Afrika zijn eigen lot in handen moet nemen en eendrachtiger moet zijn. Ook hier is het tegendeel waar. Ondanks alle regionale organisaties hangen Afrikaanse landen voor hun handel steeds meer af van partners buiten het continent. Het aandeel van hun onderlinge handel daalt met ongeveer een procent per jaar. Nog nooit wierpen Afrikaanse landen onderling zoveel barrières op. Er staan vandaag meer hekken op de grens tussen Afrikaanse landen dan op de buitengrenzen van Europa. Onderlinge vreemdelingenhaat is schering en inslag. Afrika worstelt al langer met migratie. De World Values Survey heeft in acht Afrikaanse landen gepeild naar hoe de bevolking de invloed van migratie op de welvaart inschat. Liefst 42 procent vindt die negatief. In West-Europa is dat 25 procent.

Onlangs riep de president van Tunesië op om de strijd aan te binden tegen de vermeende omvolking en migratie uit zuidelijk Afrika. Terwijl Kameroen Libië de mantel uitveegde omdat het vluchtelingen onmenselijk behandelde, zette het zelf massaal vluchtelingen uit Nigeria het land uit. In Zambia zijn aanvallen tegen winkeltjes van buitenlanders schering en inslag. Het is bijzonder om vast te stellen hoe Afrikaanse landen de zo verfoeide grenzen uit de koloniale tijd vandaag verbeten verdedigen tegenover andere Afrikaanse landen.

Het gaat niet goed met Afrika. Dat is in de eerste plaats slecht nieuws voor de Afrikanen zelf, maar in de tweede plaats ook voor Europa. Steeds meer ontstaat een spanningsveld tussen het onrustige Afrika met zijn snelgroeiende bevolking en een Europa dat zichzelf onzeker en onveilig voelt. En hoe meer Afrikanen zullen proberen om zichzelf in veiligheid te brengen door het continent te ontvluchten, hoe meer Europeanen zich daardoor onveilig zullen voelen. Voorlopig besteedt Europa het vuile werk vooral uit aan Noord-Afrikaanse landen, die de vluchtelingen uit zuidelijk Afrika met harde hand terug in de Sahara meppen. Maar die politiek kan niet blijven duren. Noord-Afrikaanse landen zijn namelijk zelf onstabiel. Inwoners uit pakweg Marokko of Tunesië willen even graag de wijk nemen naar Europa.

Op die plaatsen waar Europese landen zelf in de frontlijn staat, wordt de situatie driester. Vorig jaar bestormden duizenden migranten de Spaanse enclave van Melilla. Dat leidde tot tientallen doden. Eerder gebeurde dat ook in Ceuta. Voorlopig vervult de Middellandse Zee zijn genadeloze rol als grensbewaker, maar bij veiligheidsdiensten in Zuid-Europese lidstaten hoor ik al enkele jaren dat zij vrezen dat er geweld moet worden gebruikt als “de dijk breekt”. De bevolking in Griekenland en Italië lijkt alvast duidelijk: ongeveer 70 procent van de Grieken en 50 procent van de Italianen willen slechts weinig of geen migranten uit armere landen.

En zo riskeert zich in de Middellandse Zee een veiligheidsdilemma op te bouwen dat niet minder dwingend zal zijn dan Russische troepen op de oostflank of Chinese oorlogsbodems in de Stille-Oceaan. Hoe urgent de uitdagingen in het oosten ook zijn, we mogen hier niet van wegkijken. Er wordt in Brussel al jarenlang over het belang van een realistisch Afrika-beleid gesproken; het is tijd dat we daar werk van maken.