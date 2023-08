Ernstig kijkt ze me aan en zegt vol overtuiging dat de hel niet bestaat, de duivel evenmin

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Eindelijk kwam mijn kleindochter Gloria nog eens bij me logeren. Zes is ze nu. En wat een feest: het kleintje taterde erop los en om de haverklap knuffelde ze me of overstelpte ze me met warme zoentjes. Zomaar, uit het niets. Smeltend bracht ik de tijd met haar door.

“Moemie, mag de wolf van de schouw af?” Op de schouw staat een opgezette, huilende wolf en het is steevast een van de eerste vragen die ze stelt bij binnenkomst.

Dromerig strelend zat ze naast hem op de grond, en aan haar andere kant lag mijn hond Mr. Wilson te slapen. “Hoelang gaat Wilson nog leven?” vroeg ze plots.

“Niet zo heel lang meer, zijn mama en oma werden 16 jaar oud en hij is nu 15, dus... Soms heb ik zin om hem ook te laten opzetten, dan blijft hij nog langer bij mij en kunnen ze samen op de schouw!”

Zij: “Nee, hij kan beter naar de hemel, waar zijn mama en oma zijn.”

Ik: “Zouden dieren naar de hemel gaan?”

Zij: “Iedereen en alles gaat naar de hemel!”

Ik: “Blijft de hel dan leeg?”

Ernstig keek ze me aan en zei vol overtuiging dat de hel niet bestaat, de duivel evenmin. Maar in de hemel zijn er verschillende afdelingen, zoals op school: peuter, kleuter, lagere, middelbare, universiteit en ten slotte het paradijs waar er niets meer geleerd moet worden. En iedereen kan bij iedereen op bezoek, in welk deel ze ook zitten.”

“Dus moemie, daar zie je Wilson terug”, haar ogen schitterden, “en dat niet ­alleen, daar zie je iedereen terug!”

“Oei, ik wil niet iedereen terugzien. X., bijvoor­beeld, wil ik echt niet meer tegenkomen.”

“Ja maar moemie, dat kan ook, want de stouten liggen op de begroefplaats.”

“Je bedoelt de begraafplaats?”

“Nee, je begroef ze toch al, de begroefplaats dus. Daar liggen al de stoute doden, zonder kist en in open putten, en daar kan je bijvoorbeeld voor de put van X. neerknielen en zeggen...”

De daad bij het woord voegend ging ze op de knieën zitten en legde haar handpalmen tegen elkaar: “Hallo jij stoute X. In mijn leven was jij schandelijk voor mij. Zonder jou ben ik echt superblij.”

“Wat goed”, zei ik.

“Maar het is nog niet voorbij”, ging ze voort, “want pas na zo’n gebed vliegen de stoute doden naar wolken waar hemelse Kriebelspookjes wonen en die kietelen ze voor een tweede keer dood, ze moeten wel een beetje boeten. Nu pas zijn het zielen geworden, en hup, naar de trampolinemaker! Daar worden ze tot springmatten gemaakt. En jij krijgt je eigen stoutezieltrampoline, je mag er zoveel op springen als je wilt.”

“O, maar ik wil X. niet pijn doen”, zei ik.

Nadenkend keek ze me aan, haar handen streelden opnieuw de wolf en Mr. Wilson. “Je kan het ook anders bekijken, moemie: de stoute zielen zorgen er nu voor dat jij voor het eerst echt goed kan springen, vrij en hemelhoog.”