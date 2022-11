Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ge zit met een lek in uw huis. De druppel valt in een emmer met een dweil in. De loodgieter komt binnen enkele uren. Ge zit met een lek en dat valt niet te verdringen, want ge hoort de druppel pletsen. Kijk, daar zijn ze. Ge ziet ze met een fanfare aankomen, met toeters en bellen, met een grijns achter het masker. Daar zijn de zorgen en de rampscenario’s die een stoet vormen. Het blijft toch onwaarschijnlijk hoe weinig moeite er nodig is om die te laten paraderen. Ge probeert u voor de geest te halen hoeveel energie het vergt om een stoet van prachtige voornemens, grote successen en triomfbogen voor de geest te halen, maar ge blijft afgeleid door de kommer- en kweltoeters aangeblazen door het angstig gemoed. Ergens in ieder van ons zit de onvermoeibare verteller. Ergens net onder de oppervlakte van het denken maken we ons wat wijs over de dag van morgen, het volgende uur, twee ademtochten verder. Het duister kost minder moeite dan het licht. Curieus. Ge schrijft erover en poef: weg.