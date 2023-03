Ergens in een kelder ligt een diskette met 1,2 megabyte aan ‘opdat we ook in dit nieuwe jaar / keiveel houden van elkaar’

Omdat het stilaan weer die tijd van het jaar is, had ik graag even het fenomeen ‘nieuwjaarsbrieven’ tegen het licht gehouden. Is er iemand, buiten de moeder van de voorlezer in kwestie, die die dingen bijhoudt, eenmaal afgestameld? En zo ja, zou die dat doen op basis van inhoud en stilistiek, of zou die persoon zich, net als ik, tachtig seconden lang tot zwetens toe hebben geconcentreerd op de vertederende aanblik van een tot rijm gedwongen kind, doof voor alles wat het de Nederlandse taal aandoet?

De nieuwjaarsbrief als brevet van volharding.

Al sinds de jaren 90 breek ik me het hoofd over de vraag wie ooit de pen zo lang in vanillepap heeft ondergedompeld dat het ding vervolgens dergelijke troep het papier op begon te braken. Waren het onze juffen, vol van verlangen naar een leven weg van krijt en belgerinkel, geleid en geleden in een hoek van een walmige kroeg, voordragend uit eigen werk, bewonderd door mansvolk dat ze in gedachten bespuwden, uit als ze waren op niets meer dan een nacht in de armen van de wijnroes? Of was het toch, zoals ik lang heb gedacht, een priester die in de kelkbodem een nieuwe Gezelle in de ogen keek? Welnee. Sinds een halfuur ken ik het antwoord: ChatGPT.

Ontwikkelaar OpenAI is pas in 2015 opgericht door onder meer Elon Musk, Sam Altman en Peter Thiel en dat zal allemaal wel, maar ik wil weten waar die vogels twintig jaar eerder uithingen. Het onbezielde taalgebruik, het van alle creativiteit gespeende rijmwerk, het uitdrukkingsloze gezicht van de spreker, de metalig weergalmende onsamenhangendheden, als verdoofd gereciteerd: het is me allemaal net iets te toevallig. Ergens in een kelder in San Francisco ligt een diskette met 1,2 megabyte aan ‘opdat we ook in dit nieuwe jaar / keiveel houden van elkaar’.

Natuurlijk was het ook toen al ChatGPT! Mijn nieuwjaarsbrieven waren naastenliefde zoals enkel een computer ze in woorden kan gieten, maar kijk, een kwarteeuw later schrijft hij al bijna even slecht als mensen van vlees en bloed. Leraars en professoren vrezen het verbeteren, literaire magazines weigeren lezersinzendingen omdat ze worden overspoeld met pap, en geen mens waagt zich nog op sociale media omwille van iedereens nonkels’ lollige experimentjes met dat duivelstuig. Ik mag niet denken aan de verwoesting die het straks aanricht op onze opiniepagina’s.

Veel had kunnen zijn voorkomen als onze juffen ons zelf hadden laten nadenken over wat we onze familieleden wilden voorlezen. We hadden kunnen uitgroeien tot een generatie die niet bezwijkt onder het gewicht van de dt-regel, die geen complexe computerprogramma’s moet ontwikkelen om een gevoel op papier te krijgen, en die brieven had leren schrijven die het bewaren waard waren geweest.