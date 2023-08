Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik kruiste, in een drukke straat, iemand die ik meteen herkende, al wist ik niet van waar. Ook hij herkende mij, zei gedag en vroeg meteen hoe het met mij ging. Terwijl ik halfslachtig een antwoord gaf, scrolde ik terug in mijn leven, op zoek naar onze gemene deler. Ik wilde het hem vragen, maar zodra ik me dat voornam, besefte ik dat de tijd daarvoor al was verstreken.

Er zou een woord moeten bestaan voor de aanvaardbare tijd waarin je nog naar elkaars naam kunt vragen. De ‘aanhaaltijd’ bijvoorbeeld. Op zijn minst zou je dan kunnen zeggen: ‘Sorry, de aanhaaltijd is om, maar wie bent u ook alweer?’ Toen hij vertrok besefte ik dat ook hij mijn naam niet had genoemd en dat de kans dus groot was dat ook hij gedurende ons hele gesprek had zitten tasten in het duister. Even waren wij, midden in die drukke straat, totaal verloren aan elkaar gekluisterd.

Aan de jongeman met ringbaard aan wie ik gisteren vertelde hoe het gaat met mij: Ik ben Maud Vanhauwaert. Jij?