Jeroen Maris is journalist.

In de plensende regen staat een man aan wie je niet kan zien of hij alles verloren heeft dan wel alles nog zal verliezen. Hij draagt een beige vissersjas, maar het zou kunnen dat hij die altijd draagt, dat hij ’m niet uit de kast heeft getrokken omdat de weervrouw water voorspelde, maar gewoon omdat hij houdt van vissersjassen en van beige. De kap slaapt op zijn rug, hij heeft ze niet op zijn hoofd, en ik wil weten waarom hij de regen zoveel macht geeft over zijn schedel. Het water komt lachend neer op zijn kale hoofd. Dikke druppels blijven aan zijn oorlellen plakken en vallen dan toch.

Er klopt iets niet aan wat hij met zijn lichaam doet. Zijn forse buik duwt hij naar voren, zijn kleine schouders trekt hij naar achteren, alsof hij een musicalacteur is die vindt dat hij te weinig voetlicht vangt, en zijn lichaam inzet om de aandacht van het publiek te lokken.

Op zijn hoofd staat een grote koptelefoon, en die maakt wrevel in me los, want zolang ik niet weet welk geluid er uit het ding komt, kan ik geen geschiedenis voor de man verzinnen. En precies van hem, net van deze man die zonder plan op de stoep staat en niet zinnens lijkt om ooit nog aan wat dan ook deel te nemen, wil ik de geschiedenis kennen.

Enkele dagen geleden sprak ik met iemand die rouwt om zijn broer. Hij wantrouwt de overlevingsdrift van het geheugen, dat herinneringen wist zodat het verdriet kan slijten. Zijn grootste angst: dat het hem ooit zal doen vergeten hoe de stem van zijn broer klonk.

Dat moet het zijn. Er zit een vrouw in de twee schelpen om de oren van de man op de stoep, de stem van een overleden echtgenote die voor hem haar levenslessen heeft achtergelaten: altijd de regen vieren in je mooie vissersjas, buik naar voren en schouders naar achteren, en nooit mijn stem vergeten.