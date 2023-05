Er zijn wel degelijk manieren om de ‘race to the bottom’ tegen te houden

In een bijdrage aan het Delhaize-debat argumenteert Lode Cossaer dat kapitalistische productie niet gekenmerkt wordt door strijd, maar door een samenwerking tussen arbeid en kapitaal, die voor iedereen meerwaarde creëert (DM 25/4).

Cossaer maakt alvast een belangrijk punt: hij wijst erop dat de mate waarin Delhaize toegevingen kan doen tegenover zijn arbeiders beperkt wordt door zijn winstgevendheid. Als er onvoldoende winst is, dan moet Delhaize zijn strategie aanpassen. Dat verwacht de aandeelhouder nu eenmaal. Dat is iets wat marxisten, zoals de gerenommeerde econoom Anwar Shaikh, ook aangeven.

Dat bedrijven voldoende winst moeten maken, is het gevolg van een conflict waar Cossaer het niet over heeft: het conflict tussen bedrijven. Op de markt moet elk bedrijf proberen de kosten te drukken om winstgevend te zijn, het liefst meer dan de concurrenten. Immers, als het de kosten kan drukken, dan kan het ook de prijzen drukken, en dus meer klanten aantrekken.

In het geval van supermarkten in België is die competitie bikkelhard, omdat er in die sector de laatste tien jaar een grote overinvestering is gebeurd. Als één van die supermarkten erin slaagt de kosten te drukken, dan worden de concurrenten verplicht om die strategie over te nemen, of om een even succesvolle strategie aan te nemen. Anders worden zij weggeconcurreerd. Competitie is dus geen pretje voor de meeste bedrijven!

Hoe kunnen bedrijven hun kosten drukken en de competitie te slim af zijn? Dat kan op verschillende manieren, maar de arbeidskosten drukken is een voor de hand liggende manier. Je kunt bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit verhogen door zelfscanners in de supermarkt te plaatsen. Maar als dat onvoldoende is, dan zijn er hardere methodes: lonen drukken en goedkopere arbeid inschakelen (flexi-jobbers of studenten). Dat is hetgeen Delhaize nu probeert door te duwen. De competitie tussen bedrijven is dus sterk verbonden met een andere strijd die inherent is aan het kapitalisme: de klassenstrijd.

Foute analyse?

‘De klassenstrijd’, de realiteit die Cossaer wil ontkennen. Hij wijst erop dat Delhaize en werknemers dezelfde doelen hebben: zoveel mogelijk winst of een zo groot mogelijk loon binnenrijven. In de samenwerking tussen beiden krijgt iedereen zijn ‘eerlijk deel’. Maar daarmee negeert Cossaer de tegenstelling die daaronder ligt. Immers, de verhouding van welk deel van de gecreëerde meerwaarde naar arbeid gaat en welk deel naar de aandeelhouders is intrinsiek conflictueus. Het is niet zo dat bedrijven automatisch de hoogst mogelijke lonen betalen. Wat niet naar de arbeiders gaat, kan naar de aandeelhouders gaan. In dat opzicht is de klassenstrijd succesvol gevoerd door de bedrijven sinds de jaren 1980. De reële lonen zijn gestagneerd, ondanks de immense productiviteitsgroei.

Lonen zijn daarom altijd het onderwerp geweest van historische strijd. In het begin van de industrialisering was het loon net hoog genoeg om een arbeider in leven te houden. Daar nemen de meeste werknemers vandaag geen vrede meer mee. Die hogere lonen zijn er niet omwille van de goodwill van de bedrijfsleiders gekomen, noch was het het resultaat van pure marktwerking. Het was het gevolg van een collectieve organisatie van arbeid om een minimale levensstandaard af te dwingen. Die minimale standaard staat in de retailsector vandaag onder druk, waar vakbonden zich terecht tegen verzetten. Ze ijveren daarbij niet voor méér loon en betere arbeidsomstandigheden, zoals Cossaer impliceert. Ze verdedigen enkel hun sociale verworvenheden en willen niet ‘terugkeren’ in de tijd.

Moeten we daarom concluderen dat het ‘de fout is van het kapitalisme’ en onze schouders ophalen? Niet meteen. Er zijn wel degelijk manieren om de race to the bottom tegen te houden, zoals Colruyt in een brief aan federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) voorstelde. Als de paritaire comités hervormd worden, kunnen de supermarkten blijven concurreren zonder dat de werknemers daar de lasten van moeten dragen. Maar dergelijke hervormingen zullen er enkel komen als de vakbonden de druk hoog houden. Bijgevolg is hun strijd er niet enkel om de eigen werknemers te beschermen, maar om een minimum aan waardige arbeidsomstandigheden te garanderen voor de gehele sector. Als zij verliezen, zullen andere supermarkten namelijk verplicht zijn om kwestieuze modellen door te voeren om competitief te blijven.

Lode Cossaer heeft dus gelijk dat Delhaize een rationele beslissing neemt om de winstgevendheid op te voeren. Maar die beslissing wordt genomen binnen de contouren van bikkelharde competitie. Delhaize probeert de lasten van die competitie af te schuiven op haar werknemers, waar de vakbonden op reageren. Dat is geen simpele coöperatieve evenwichtsoefening. Zoals Shaikh zou zeggen, competitie is eerder als oorlog dan als ballet. Laten we niet blind zijn voor die oorlog.