Er zijn weinig thema’s die de Vlaming zo lijken te beroeren als wonen. De Morgen helpt u om te beslissen

Beste lezer,

Gaan we naar een huis met tuintje in de stadsrand of zoeken we juist ‘den buiten’ op? Willen we op latere leeftijd kleiner wonen of zitten we liefst zo lang mogelijk thuis? En kunnen we – nu de rentevoeten voor hypothecaire leningen na jarenlange dalingen weer stijgen – beter even blijven huren of toch gewoon toegeven aan die baksteen in onze maag en op zoek gaan naar dat ene ultieme droomhuis?

Er zijn weinig thema’s die de Vlaming zo lijken te beroeren als wonen. En dat betekent natuurlijk ook heel wat vragen, onzekerheden en twijfels. Een extra Digitale Editie hoopt hierop antwoorden te bieden. U leest tips voor als u wilt gaan kopen of gekocht heeft, treft verbouw- en klusideeën aan, leert bij over energiezuinig wonen en kunt binnenkijken in een speciale selectie van bijzondere woningen.

Veel leesplezier,

Remy Amkreutz, hoofdredacteur