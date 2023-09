‘Er zijn steeds minder plaatsen in de kinderopvang. We gaan daar echter niks aan doen want er is geen budget’

Er zijn wachtlijsten voor kinderopvang, maar die zijn versnipperd, regionaal en worden nergens geïnventariseerd. Vorig jaar rond deze tijd stonden er in Leuven alleen al 430 kinderen op de wachtlijst, maar hoeveel het er in heel Vlaanderen zijn, weet geen kat. Dat er steeds minder plaatsen zijn weten we wel, en ondertussen weten we ook waarom. We gaan daar echter niks aan doen want er is geen budget, maar blijf je als vrouw thuis om voor je kind – waar geen opvang voor is – te zorgen, dan ben je een profiteur die dringend geactiveerd moet worden.

Heeft je kind na de opvang die je niet gevonden hebt nood aan een plekje in het buitengewoon onderwijs omdat er specifieke zorgbehoeften zijn, dan kun je op een nieuwe wachtlijst. In Antwerpen alleen al staan daar dit jaar meer dan 460 kinderen op.

Sommige kinderen staan zelfs in het gewone onderwijs op de wachtlijst. In Sint-Niklaas waren op 1 september van dit jaar nog steeds 162 kinderen op zoek naar een plekje op een school.

Vooral kinderen die extra zorg nodig hebben staan in de wacht.

Op 31 december 2021 stonden in totaal 6.981 kinderen en jongeren op een jeugdhulpwachtlijst.

Het aantal wachtenden op een persoonlijk assistentiebudget (PAB) is in 2021 wel met zowat 10 procent gedaald, na een aantal jaren van stijgingen. Van 1.750 in 2020 naar 1.579 in 2021. Hiep hiep hoera!

Daarnaast staan ook veel kinderen in de wacht voor hobby’s en tegenwoordig staan ze zelfs met duizenden in de wacht voor zwemlessen, toch een levensreddende vaardigheid.

Ondertussen worden ouders en vooral moeders steeds vaker met de vinger gewezen: zet geen kinderen op de wereld als je er niet voor kunt zorgen. Wees erop voorbereid dat je te allen tijde, bij elke zorgvraag van je kind in staat moet zijn de vraag zelf in te vullen zonder een beroep te doen op de maatschappij. Ga ondertussen ook liefst fulltime werken zodat je tenminste iets bijdraagt... want zorg valt niet onder bijdragen aan de maatschappij. Alleen geldelijke bijdragen in de vorm van belastingen worden geteld!

Tegen het midden van deze eeuw is er wereldwijd een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. We gaan daar niks aan doen. We gaan het moeders zo moeilijk maken dat het geboortecijfer nog sterker daalt dan voorzien. De problemen van het midden van deze eeuw zijn niet de problemen van onze huidige politici. De huidige politici hebben al problemen genoeg met de naderende verkiezingen waarvoor ze nu al in campagnemodus zijn.

Fran Devos, werkende moeder van drie