Er zijn ongetwijfeld mensen die meer medelijden verdienen dan De Croo en Bracke, maar toch is hier iets geks aan de hand

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

De Kamer wil de extra vergoedingen van de gepensioneerde ex-voorzitters Herman De Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke (N-VA) terugvorderen. Veel keus was er ook niet meer, nadat juridisch advies had uitgewezen dat de extra’s wel degelijk tot de pensioenrechten behoren en dat ze onwettig zijn.

Er zijn ongetwijfeld mensen die meer medelijden verdienen dan de heren De Croo en Bracke, maar toch is hier iets geks aan de hand. Het klopt dat de oud-Kamervoorzitters zich, zonder veel scrupules, een vorstelijke bonus hebben laten welgevallen die nogal schril afsteekt tegen wat de gemiddelde Belg mag verwachten van zijn wettelijke pensioen. Maar ze hebben zichzelf niets toegeëigend dat niet wettelijk afgesproken was en in de begroting jaarlijks goedgekeurd werd door een meerderheid in de Kamer. Je moet dus op zijn minst durven vast te stellen dat de Kamer de onwettelijkheid, waar ze nu als de gesmeerde bliksem vanaf wil, zelf gecreëerd en toegestaan heeft.

Natuurlijk zijn Herman De Croo en Siegfried Bracke nu de spectaculaire boemannen in dit verhaal, maar het morele probleem van het parlement blijft daartoe niet beperkt. Wat te denken, bijvoorbeeld, van de topambtenaren van de Kamer die voor zichzelf ook een riante uitstapvergoeding hadden geregeld? Het is een raadsel welke uitzonderlijke prestaties zij geleverd hebben en welke uitzonderlijke fysieke of mentale last zij te dragen hadden om zulke uitzonderlijke vergoeding te rechtvaardigen. Er is geen enkele reden waarom deze ambtenaren anders moeten verloond worden dan hun collega’s in andere overheidsinstellingen.

De kwestie-De Croo-Bracke toont aan dat het parlement een instelling is die goed voor zichzelf zorgt. Daarbij steekt het niet op een euro. Niet voor de voorzitter, niet voor de topambtenaren, maar ook niet voor het universumpje van ondervoorzitters, bureauleden, quaestoren en wat heb je nog allemaal aan zelfgecreëerde functies die een bescheiden extra verantwoordelijkheid koppelen aan ruimhartige extra vergoedingen. De diverse partijen kunnen moeilijk zeggen dat ze dat nu met ontzetting vernemen. Ze delen allen mee uit de pot. Ofwel om een loyaal parlementslid een bonus te gunnen, ofwel als nog maar eens een extra bronnetje van partijfinanciering.

En wat geldt voor de Kamer geldt ook voor de parlementen van de deelstaten. Ze kopieerden allen dezelfde werkwijze en creëerden allen hetzelfde morele gevaar dat ontstaat als je zelf toegang hebt tot de schatkist. Of zijn we al vergeten dat het parlement van het virtueel bankroete Waals Gewest voor zichzelf voor een paar miljoen een tunnel tussen garage en assemblee liet bouwen, exclusief te gebruiken door parlementsleden?

Het klopt dat de politiek versoberd is en het klopt evenzeer dat we geen politici aan de bedelstaf moeten wensen. Maar zolang excessen en achterpoortjes blijven opduiken, zal de burger zijn politici wantrouwen. Omdat ze de samenleving regels opleggen waaraan ze zelf weten te ontsnappen. Wie vertrouwen wil krijgen, zal verantwoordelijkheidszin moeten tonen.