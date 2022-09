Er zijn mannen die je, uit vrije wil, medeplichtig maken aan hun grensoverschrijdende gedrag

Jana Antonissen is columnist.

Een aha-erlebnis overviel me bij het lezen van een essay over de antimacho als roofdier, dat vorige week in De Groene Amsterdammer verscheen. Daarin wordt een bepaalde man omschreven. Zelfverklaard feminist, kwetsbaar, emotioneel en spiritueel verlicht; meester in MeToo van de ziel. Mannen die je, uit vrije wil, medeplichtig maken aan hun grensoverschrijdende gedrag.

Jaren terug ging ik even uit met zo’n exemplaar. Ouder, een en ander meegemaakt, wist wat ertoe deed in het leven. Op ons eerste afspraakje gedroeg hij zich intens passioneel, alsof we een eindelijk herenigd koppel waren. Maakte er vervolgens een grote show van naar de winkel te gaan om condooms. Of ik wilde, werd niet gevraagd. Hij moest me niet aanmanen minder bekrompen te zijn, dat deed ik zelf al.

Van andere vrouwen vernam ik dat ze eenzelfde ongemakkelijk gevoel aan hem hadden overgehouden. Toen ik hem weer tegenkwam bij de yoga, lichtte ik de leerkracht in. Maar manipulatie van de ziel valt bezwaarlijk te bewijzen.