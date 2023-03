Frederik De Backer is columnist.

De vrouw aan de tramhalte lijkt van gezicht op iemand uit een vuil filmpje, maar niet van lijf. Ze draagt dezelfde schoenen als haar vriendin en ik en iemand die wat verderop de straat oversteekt. Synchroon lopen we uit de pas. Ik luister naar Marble Sounds omdat je hoort dat de zanger van Hekelgem is. Dat soort weemoed vind je enkel daar. In Hekelgem is niets, op een molen en een abdij en een tweede molen en een tweede abdij en weemoed na. Het ruikt er naar smeer en varkens. Daar is de tram. Een zoveelste woordloze dag voor een uniform achter glas. Ik leun tegen de vouwbalg, veeg wat stof van mijn borst. Een oortje weigert dienst. Dan maar geen muziek. Bij de deur wacht een vrouw van een jaar of veertig, misschien wat ouder, op haar halte. Ze lijkt ongelukkig. Sommige mensen zien er zo beter uit, heb ik mezelf wijsgemaakt. Zij niet. Ik ben op weg naar een vergaderzaal waar iemand op mij wacht voor iets waarop ik dat niet doe, maar een mens moet wat met zijn dagen. Een jongen spuit parfum. Verderop zit een mooi meisje met lelijk haar. Ze draagt haar acne met waardigheid, althans met meer dan ik destijds in mijn badkamer vond, en dat is een jongen zonder parfum niet ontgaan. Zijn monosyllabische baltsroep wordt begeleid door een tik op haar kruin maar blijft onbeantwoord. Ook haar vriendinnen kijken geen moment van hun telefoons op. Er zijn belangrijker dingen dan vriendschap en ze passen allemaal op een scherm. Een vrouw met een kinderwagen in het gangpad ziet eruit alsof ze van Hekelgem is. Moeders ogen altijd miserabel op de tram. Ze staren steeds maar door het raam naar buiten, naar mensen en kinderen en levens die de hunne hadden kunnen zijn, alsof ze maar een halte zijn verwijderd van een herkansing. De vrouw van daarnet had dezelfde blik in haar ogen, wachtend bij de deur, nog steeds. En hoe de kinderen ook schreeuwen, de moeders blijven zwijgen. De zeldzame keren dat er een partner bij zit zijn met dezelfde stilte oversluierd. Ik ruik het parfum. Op een van de stoeltjes ligt een bleke jongen van een jaar of twintig tegen een oudere dame aan te slapen. Beiden onverzorgd, haar arm om zijn schouders, een hand op zijn hoofd. Haar liefde lees je in haar vingers. Ik kijk weg. Buiten glijden vitrines voorbij. Ik druk op de bel, maak me los van de vouwbalg en ga alvast voor de deur staan. In het raam zie ik het silhouet van mijn hoofd, mijn rechteroor. Nog één bocht. De tramdeur komt tot stilstand voor een kleuter, die ik de knop gun. Ik stap af en volg de sporen van een andere lijn. De wind dwingt mijn handen in mijn zakken. Ik stop en kijk om, een ambulance na. Ze wandelt van me weg, maar ik herken de vrouw van de deur aan de blik die met mij meeging.