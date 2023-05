‘Er zijn alternatieven maar men blijft hardleers’: lezers over 50 euro betalen om te parkeren in steden

Auto verbannen = stad dood maken

De beste manier om een stad ‘dood’ te maken, is de auto verbannen. Als je af en toe naar Parijs gaat, snap je het wel. Betalen is oke, maar voor sommigen is 50 euro veel geld en voor anderen niks: waar is de gelijkheid? Bovendien worden de hippe fietsers van nu ooit ook stokoud. Dan zullen ze maar wat blij zijn als ze in een Uber kunnen stappen!

Patricia Van Paesschen (64) uit Grimbergen

Zorg eerst voor alternatieven

Zorg eerst voor alternatieven. 1. Maak alle openbaar vervoer in die probleemsteden gratis. 2. Voorzie de mogelijkheid om bij gebruik van het openbaar vervoer makkelijk grotere spullen te vervoeren, zoals een fiets, valies, kruiwagen, kinderwagen, kleine meubels... 3. Zorg voor bewaakte parkeerterreinen bij alle invalswegen en voorzie die van toiletten en pendelbussen die niet alleen passagiers vervoeren maar ook de voorwerpen die hierboven als voorbeeld werden opgesomd. 4. Geef bewoners van de stad een beperkt aantal vouchers waarmee hun vrienden en familie uitzonderlijk toch een hele dag in de betreffende zone kunnen parkeren, bijvoorbeeld omdat ze allerlei spullen hebben meegebracht voor een feest, verhuizing, verbouwing... Met andere woorden: zorg er eerst voor dat het alternatief aantrekkelijker is dan de auto.

Geert Costenoble (64) uit Koksijde

Voorzie voldoende parkeerplaatsen

Misschien is het beter om voldoende parkeerplaatsen te voorzien in garages, en ervoor te zorgen dat bedrijven voldoende parking voorzien voor hun medewerkers. Dat lijkt mij beter dan een onrealistisch maximumbedrag op te leggen. Nog twee ideeën: stop met rijvakken weg te nemen, en geef steden minder subsidies. Als ze niet langer volk van buiten de steden willen ontvangen, moeten ze het geld voor hun centrumfunctie ook niet willen aannemen.

Tjörven De Roeck (31) uit Temse

Men blijft hardleers

Als inwoner van de Gentse stadskern ken ik het probleem van te weinig of zelfs geen parkeerplaatsen voor bewoners maar al te goed. Ben ik daarom voorstander van die hoge parkeerprijs? Ja, maar eigenlijk zouden de stadsbezoekers aangeleerd moeten worden om zich net buiten de kern te parkeren, in de vele vele parkeergarages, of zelfs gratis op parkings waar om de 10 minuten een shuttlebus naar het centrum rijdt. Er zijn alternatieven voorhanden, maar men blijft hardleers, zo bewijzen de lange wachtrijen aan de garages pal in het centrum. Probeer de prijsverhoging zeker uit, al vrees ik dat de bestuurders van grote (lees: dure) wagens daardoor niet zullen worden afgeschrikt.

Kim Martens (49) uit Gent

Oncomfortabel

Een slim verkeersplan dat auto’s uit de binnenstad haalt, is volgens mij veel beter. Kijk naar Leuven, Brugge. Als je je als automobilist oncomfortabel voelt in het verkeer is de missie pas geslaagd.

Tom Denolf (44) uit Putte

Heilige fiets

Ik vind dit een goed idee, maar niet in de huidige omstandigheden. De oplossing die nu naar voren geschoven wordt om naar het stadscentrum te gaan is de heilige fiets. De nadelen hiervan: de stadscentra, die in het verleden een grote publieke parking geworden waren met blikken dozen alom, worden nu overspoeld door fietsen die op de meest onmogelijke plaatsen worden achtergelaten en de weg versperren voor mensen met buggy’s of rolstoelen.

Tweede opmerking: tal van mensen kunnen zich niet per fiets verplaatsen, en niet enkel mensen met een beperking. Een zeer goed uitgewerkt openbaar vervoer is een noodzaak om drastische prijsverhogingen voor parkeren te verantwoorden en zou automatisch een stap in de goede richting zijn om een milieu te creëren waar privéauto’s effectief een luxevervoermiddel zouden worden.

Eric Reynaerts (75) uit Sint-Amandsberg

Mentaliteitswijziging

De mens moet van de gewoonte af om eerst tot zijn bestemming te rijden in de hoop om voor de deur te kunnen parkeren. Hierdoor vormen zich opstoppingen van rondjesdraaiers. Duur betalen om ter plekke te parkeren zal volgens mij tot een mentaliteitswijziging leiden.

Wilfried Van Dyck (64) uit Antwerpen

Ook buiten de steden

Ik ga akkoord indien men dit ook toepast in niet-stedelijk gebied. Elektrische bussen, autovrije straten, circulatieplannen, duur parkeren voor de niet-inwoners van steden, en het gaat maar door. Of is het echt de bedoeling om van stedelingen een bevoorrechte klasse te maken waar iedereen het hoofd moet voor buigen?

Bart Bieseman (56) uit Affligem

Handelaars slachtoffer

Als je vijf minuten parkeren even duur maakt als een hele dag is dit in de eerste plaats heel interessant voor de toeristen. Iemand die “snel” iets nodig heeft, zal niet meer de stad in rijden maar elders kopen. Vele handelaars gaan hier zeker het slachtoffer van worden. Handelaars die zich richten op persoonlijke dienstverlening en die door het hoge tarief niet meer even bereikbaar zijn met de auto zullen op termijn wegtrekken uit de stad. In Brussel zie je dit nu al gebeuren. Gevestigde waarden trekken weg uit het centrum en gaan naar de rand waar je rustig kan parkeren en rustig kan winkelen. Het centrum bloedt dood.

Marie Marot (40) uit Brussel

Wat met loodgieters?

Ik vraag me bij dit soort initiatieven af hoe inwoners uit de binnenstad nog een loodgieter, elektricien of grote levering (denk aan meubels) tot bij hen kunnen krijgen. Moet je dan gewoon elke keer zelf 50 euro opleggen? Of moet je hopen dat je iemand met een speciale, mogelijk ook dure, vergunning vindt? Dan worden de mogelijkheden wellicht heel beperkt.

Rudi Janssens (56) uit Antwerpen

Openbaar vervoer

Enrique Peñalosa, voormalig burgemeester van de Colombiaanse stad Bogota, zei ooit: “Een ontwikkeld land is geen plaats waar de armen auto’s bezitten. Het is een plaats waar de rijken het openbaar vervoer gebruiken.” Hoog tijd om extra middelen te voorzien voor openbaar vervoer, en zo van België een ontwikkeld land te maken. Het bovenstaande is o zo waar. Alleen zitten we er nog steeds ver af. Zonder een goed alternatief zal je nooit die auto’s uit de steden krijgen. En zolang we het autogebruik blijven subsidiëren via salariswagens zal er bij veel mensen ook geen mentaliteitsomslag gebeuren. Want hun salariswagen kost hun toch niks. Waarom zouden ze dan nadenken over een alternatief?

Wim Gijsels (54) uit Borgerhout

Boetes voor buitenlandse wagens

Voordat zo’n regel ingevoerd wordt, moet er eerst gekeken worden naar het innen van boetes voor buitenlandse wagens. De hoeveelheid wagens met buitenlandse nummerplaten in een stad als Brussel is enorm en het is algemeen geweten dat deze geen boetes betalen. Dit leidt tot asociaal gedrag, wildparkeren, snel rijden enzovoort. Tot frustratie van bewoners en Belgische bezoekers die zich wel moeten houden aan de regels want zij krijgen de boetes automatisch in de bus. Men kan zelfs spreken van discriminatie als de wetten van de ene niet gelden voor de andere. Dat de politiek hier maar eerst een langetermijnoplossing voor vindt vooraleer extra geld uit de zakken te halen van bezoekers en bewoners.

Adri Hans (40) uit Brussel