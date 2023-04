Er zal bij de Republikeinse kiezers gerede twijfel ontstaan over de houdbaarheid van Trumps nominatie

Donald Trump is de ultieme woedegeleider. Bij de jongste presidentsverkiezingen van 2020 schaarden maar liefst 73 miljoen kiezers zich achter hem. Zijn strijd tegen de ontmanteling van de verderfelijke deep state, die hem zelfs tijdens zijn presidentschap dwars had gezeten, moest worden voortgezet. De ministeries, de FBI en andere inlichtingendiensten zijn nog steeds niet te vertrouwen.

Zo’n recordaantal stemmen voor een Republikeinse kandidaat was uniek. Trump wentelde zich in dat succes en kon niet accepteren dat er nog een andere werkelijkheid was, namelijk dat Joe Biden vijf miljoen stemmen meer behaalde.

Trump legde zich niet neer bij de nederlaag. De verkiezingen moesten wel gestolen zijn door zijn politieke vijanden, die hem als president “volkomen ten onrechte” twee impeachmentprocedures hadden bezorgd. Op 6 januari 2021 zette Trump zelfs aan tot een aanval op het Congresgebouw.

Anno 2023 zijn de rapen helemaal gaar. Trump is woedend. Een openbaar aanklager die Democraat is en in zijn verkiezingsstrijd voor het openbare ambt zelfs geld heeft aangenomen van de progressieve geldschieter George Soros kan uiteraard niet deugen. Trump heeft deze Alvin Bragg al geafficheerd als een “gedegenereerde psychopaat” en dat geldt ook voor diens “Trump hating wife”. Ook de rechter in Manhattan wordt inmiddels van Trump-haat beschuldigd.

Bij zijn gang naar New York deze week was Trump voor even een gekooide tijger, maar inmiddels is hij weer ontketend. Dat het in de New Yorkse rechtszaak om mogelijk strafbare daden gaat, doet er voor Trump niet toe. Het betreft hier immers volgens hem een door en door politieke rechtszaak, die past bij een voortdurende heksenjacht.

Zo op het eerste gezicht speelt Trump handig de kaart van politiek martelaar. In het New York van Hillary Clinton en Joe Biden kan eenvoudig geen eerlijk proces gevoerd worden. En het verkeerde boekhouden als minder zware overtreding samenvoegen met het zwaardere misdrijf van het overtreden van de financieringswetten voor landelijke campagne is een novum in de rechtbank.

Trump noemt het een in elkaar geknutselde constructie om hem optimaal te beschadigen. Ook diverse topjuristen, die doorgaans kritisch zijn over Trump, geven aan dat het voor de aanklager een riskante zet is. Waarom zou uitgerekend een presidentskandidaat dit scenario moeten ondergaan? Vooralsnog wordt in de 34 aanklachten en de korte toelichting van de aanklager onvoldoende aangetoond dat een federale wet juridisch overtreden is.

Maar met een politieke bril op is het aan de schandpaal nagelen van Trump wel degelijk te rechtvaardigen. De betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels kwam in oktober 2016, vlak voor de verkiezingsdag in november, niet in de publiciteit en daarmee is het feitelijk campagnefinanciering.

Trump scoort bij zijn achterban door de “uiterst zwakke zaak” meteen naar de prullenbak te verwijzen. In plaats van in december weer voor de New Yorkse rechter te moeten verschijnen, is er zelfs enige kans dat zijn advocaten middels een motion to dismiss de rechtszaak eerder kunnen stoppen.

De strijdvaardige Trump heeft de laatste weken in de opiniepeilingen een reuzevoorsprong op zijn Republikeinse tegenstanders genomen. Trump zuigt met zijn strijd “tegen het grote onrecht” alle zuurstof uit de andere campagnes. Zelfs Mike Pence, die Trump-aanhangers dreigden op te hangen tijdens de Capitool-bestorming, spreekt van een on-Amerikaans en politiek gemotiveerd proces. Hosanna voor Trump! Bij een overwinning ‘op New York’ zal hij op een troon naar de Republikeinse kandidatuur worden gedragen.

Maar op langere termijn voorzie ik toch problemen. Speciaal onderzoeker Jake Smith beschikt in zijn dubbele onderzoek naar de duizenden door Trump achtergehouden documenten en diens precieze rol in de Capitool-revolte overduidelijk over concrete bewijzen. Dat geldt ook voor het juridische team in Georgia, dat de ondermijning van de verkiezingsuitslag aldaar onderzoekt. Trump eiste van een hoge verkiezingsambtenaar publiekelijk 11.780 stemmen om alsnog de winst in de staat binnen te slepen.

Het is bij meerdere juridische onderzoeken die dezelfde persoon betreffen heel gewoon dat aanklagers en het ministerie van Justitie contact met elkaar hebben. Timing is bij nieuwe aanklachten belangrijk. Ook maatschappelijke gevoeligheden worden meegewogen.

Welnu, er staat met al die juridische procedures extra veel spanning op gepolariseerd Amerika. Allereerst is nu gekozen voor een lichtere rechtszaak, waardoor wat lucht ontsnapt uit het maatschappelijke ventiel.

Later zullen de juridische messen pas echt geslepen worden. De politieke gevolgen zullen tijdens de uiteindelijke tweestrijd tussen de Republikeinse en Democratische kandidaat groot zijn. Als de Republikeinse kiezers in detail te horen krijgen over meerdere ernstige strafzaken zal gerede twijfel ontstaan over de houdbaarheid van Trumps nominatie.

Onafhankelijke, zwevende kiezers, die maar liefst 40 procent van het Amerikaanse electoraat uitmaken, zullen niet willen stemmen op een presidentskandidaat die ‘eindelijk’ is vastgeketend in de juridische beklaagdenbank. Nog meer dan in 2020 zullen independents zich van hem afkeren. Als president Biden zich inderdaad binnenkort herkiesbaar stelt, zullen zij op 5 november 2024 logischerwijs in groten getale op hem stemmen.