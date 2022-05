Er was eens een meneer. Zijn hobby was: paardrijden in zijn blootje

Maud Vanhauwaert is columnist.

Een poging om het uit te leggen aan een kleuter: er was eens, niet zo ver hier vandaan, een meneer. Zijn hobby was: paardrijden in zijn blootje. Hij woonde in een heel groot land. Maar de meneer vond zijn land niet groot genoeg. Daarom wilde hij nog een ander land hebben. De meneer ging naar een ander land en zei: ‘Nu ben je van mij.’ De mensen van het andere land zeiden: ‘Maar meneer, dit is toch ons land?’ Toen maakte de meneer het hele andere land en alle mensen die er woonden kapot. Het laatste meisje zei: ‘Meneer, als er iets is wat je niet kapot maakt, dan is het toch dat wat je graag wilt?’ Maar nog voor ze dit kon zeggen was ze al kapot. Toen ging de meneer paardrijden in zijn blootje in een kapot land met kapotte mensen. En de meneer leefde nog heel lang en heel nukkig.