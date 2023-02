Er valt meer te winnen dan te verliezen met het verbod op gokreclame

Het publieke debat over de impact van het nakende verbod op gokreclame focust te veel op de economische kost en te weinig op de maatschappelijke winst.

Het federaal kernkabinet keurde afgelopen vrijdag de regels van het verbod op gokreclame goed. Gokreclame wordt vanaf 1 juli 2023 sterk afgebouwd. Online reclame voor kansspelen verdwijnt, maar ook op radio en tv, in bioscopen, in kranten en tijdschriften en op openbare plaatsen roept men de wildgroei aan gokprikkels een halt toe. Vanaf 2025 volgt in twee fasen ook de sportsponsoring door gokbedrijven. Het achterliggende idee is dat enkel wie actief op zoek gaat naar informatie over gokken nog in aanraking komt met reclame.

Het publieke debat focust momenteel vooral op de economische impact van dat verbod. Niet zelden worden doemscenario’s geopperd waarin illegale gokbedrijven hun legale collega’s versmachten, voetbalclubs internationaal aansluiting verliezen met de (sub)top en wielerteams en zaalsportclubs kopje-onder gaan. Voor die scenario’s is er echter geen wetenschappelijk bewijs. Een reclameverbod leidt niet tot een vlucht naar het illegale circuit, maar enkel tot minder consumptie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 84 procent van de gederfde sportinkomsten bij een verbod meteen wordt gecoverd door andere sponsoring. Een verbod geeft andere sectoren met andere woorden zuurstof om de stap naar sportsponsoring te zetten of hun inzet te vergroten.

Maatschappelijke winst

Tegenover die beperkte economische kost staat een enorme maatschappelijke winst. Gokreclame is namelijk de motor van een industrie die sterk teert op verslaving als verdienmodel. Een recente Britse studie leert dat slechts 5 procent van de consumenten goed is voor liefst 86 procent van de winsten van de gokbedrijven. Net die kwetsbare consumenten ervaren in reclame een trigger om tijdens pauze of herstel toch te gokken. Ook jongeren die in theorie nog niet mogen deelnemen aan kansspelen worden door de overvloed aan reclame blootgesteld aan goklogo’s en -boodschappen, wat leidt tot positieve gokattitudes en -intenties. Bovendien gaat gokschade verder dan verslaving en gezondheidsproblemen zoals angsten en depressie. Ook zonder verslaving kan gokken leiden tot diverse nefaste gevolgen, zoals financiële problemen, werkverlet, sociaal isolement en diefstal.

Naleving en handhaving

Terwijl de maatschappelijke winst van een verbod op gokreclame dus ruimschoots de economische kost compenseert, leeft bij mij een andere vrees. Wat met de naleving en de handhaving van het verbod? Hoe goed wettelijke bepalingen ook mogen zijn, achterpoortjes blijven gemakkelijk gevonden in een hoofdzakelijk online en moeilijk te controleren markt zonder echte grenzen. Sluitend is zo’n verbod dus nooit. Zie onder meer het verbod op bonussen bij kansspelen, wat in de praktijk wordt omzeild door een zeer enge interpretatie van het begrip bonus. Terwijl onze nabije toekomst er één zal zijn met veel minder gokreclame, vereist het effectief indijken van gokschade in onze maatschappij dus nog een extra verhoogde inzet.