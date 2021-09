Er schuilt genot in het aanzwengelen van verontwaardiging

Saskia de Coster is auteur en writer in residence aan de KU Leuven.

What a time to be alive. Iedere gewone mens die maar wil, mag en kan zeggen wat die wil, op alle mogelijke kanalen. En dan zijn er nog de primussen inter pares, die aan het woord komen in de media. Mediamannen bijvoorbeeld. Gert Verhulst, succesvol programmamaker en ondernemer, zoals er nog een paar rondlopen in Vlaanderen, liet zijn licht schijnen over zowat alles, van het klimaat tot meritocratie.

Zoals zoveel mensen wilde hij zeggen waar het volgens hem op staat. Het is duidelijk dat Verhulst uitspraken deed die gretig afnemers én tegenstanders vinden in Vlaanderen. In elk geval vertelde hij zaken waar velen aan zijn blijven haken. En zo is Gert Verhulst online gebombardeerd tot opiniemaker. Niet dat hij die rol zelf claimt, ze wordt hem toebedeeld.

De lezers zijn op hun wenken bediend: er schuilt genot in het aanzwengelen van de verontwaardiging. Erger je rot en je bent vertrokken, zolang de woede genoeg brandstof vindt zal de motor blijven draaien. De brandstof zit in de tegenstand en die is vrijwel onbeperkt voorradig op sociale media.

Groen-Kamerlid Kristof Calvo voelt zich geroepen om op de uitspraken van Verhulst te reageren. De strijd lijkt te woeden om ‘de gewone man’ (whoever she may be) en wat die eigenlijk denkt en wil. Verhulst sprak vanuit zijn ervaringen, Calvo probeert, zoals ieder vaardig politicus, aan te tonen dat de mensen dít zeggen maar eigenlijk dát denken, waarbij dát dan de boodschap is die strookt met zijn ideologie. Alles verloopt volgens de regels van het aloude spel. De stellingenoorlog woedt en op voorhand weet je wie aan welke kant zal staan.

Er wordt inhoudelijk boeiendere, en apolitieke, content gemaakt ‘voor de gewone mens’. Neem nu het humaninterestprogramma Durf te vragen, waarin Siska Schoeters moeilijke thema’s bespreekbaar maakt en zo discussies opent.

Het hele Verhulst-debacle is inhoudelijk gezien een vrij nutteloze onderneming. Programmamaker en politicus begrijpen elkaar in hun strijd om dominantie, of het nu gaat om kijkcijfers of kiezers, maar de stenen en de mensen gaan geen millimeter van opinie veranderen in een dergelijk schijndebat.

Vanuit het standpunt van groei en winst echter is hun twist allesbehalve nutteloos. Zolang de ruzie verdergaat, is er winst. Dat is niet eigen aan de nieuwe media, maar de nieuwe media buiten dat principe wel ten volle uit. De Facebook-algoritmes die onlangs onthuld werden, toonden nog eens glashelder aan dat de platforms maximale interactie belonen en, aan de bron daarvan, conflict. Het lijkt ook een noodzaak voor traditionele media die sociale media imiteren in een overlevingsmimicry.

De ironie van de hele zaak is wel dat de hoofdrolspelers, de strijders om aantallen en winst, op deze manier zelf slaves to the system worden gemaakt. Ze zijn de onbetaalde werknemers van Facebook en Twitter.

Weet je dat wel, Gert Verhulst? Misschien kan je je centen bij Zuckerberg halen, want blijkbaar doe je na al die jaren in de media, en nu ook als werknemer van de nieuwe media, dan toch nog iets verkeerd.