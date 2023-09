Er moet meer in het leven zijn dan harde baguettes en obers met gele vingers

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Wij bevinden ons nu een tijdje in Occitanië, waar wij bij de Frans-Spaanse grens een huisje betrekken op een bergflank van de Pyrénées Occidentales.

In Frankrijk!, zal de trouwe lezer van deze column verschrikt uitroepen. De voorbije jaren heeft hij of zij – aan X doen wij niet mee – herhaaldelijk kunnen vaststellen dat de liefde van dit echtpaar voor de Franse slag koel is. Als wij in de winter naar Andalusië rijden om daar onder de zon voort te gaan schrijven, rijden wij altijd zo snel mogelijk door dit land heen, om zo rap mogelijk verlost te zijn van zijn middenvakrijders, zijn eindeloze getater op de radio, zijn hondendrollen en zijn zoete bieren. Waarom de autowegen naar het zuiden in de zomer vollopen met Belgen, Nederlanders en Duitsers is ons een raadsel. Om harde baguettes te gaan eten, bediend te worden door ruwe obers met gele vingers wier adem naar Gauloises riekt, als de cuisine al niet fermée is: het zal wel, maar er moet meer in het leven zijn dan dat. Vreugde, om maar één ding te noemen.

Maar hier zijn het geen Fransen, het zijn Catalanen, en Catalanen onderscheiden zich op forse wijze van hun compatriotten: ze zijn aardig, op het hartelijke af, ze kunnen voortreffelijk koken, ze laten je met rust als je er even geen zin in hebt, en hun bier wordt door een Belg gebrouwen, het heet Senyor Voltor en het is een uitgroei van Lupulus, en bij uitbreiding Chouffe. Het is 7 procent sterk en het is heerlijk.

In de Oostkantons is het leven al iets minder flauw dan in Vlaanderen, maar hier is het nóg andere koek. Ons huisje heeft geen waterleiding: het water dat van de bergen komt wordt opgevangen in een bassin, en daar halen wij het uit. Het maakt een mens zeer bewust van de waarde van de dingen. Je laat geen kraantje lopen, want als het bassin leeg is, is het water op en is het dagenlang wachten op nieuw. De elektriciteit valt geregeld uit. De eerste keer keken wij uit het raam om te zien of het licht elders wel nog brandde, enkel om te beseffen dat wij op geen enkel ander huis uitkijken. Wij zien alleen maar bergen. De enige vorm van cultuur zijn de fruitbomen in het dal, waar wij ’s ochtends de herten zien happen naar de appelen en de kleine zure paarsroze pruimpjes.

Boef vindt dat maar niks, al dat wild in de tuin, maar voorts was hij hier na enkele dagen al helemaal op zijn gemak. Als hij maar voldoende te vreten krijgt, is dat dier overal tevreden. Zeker als hij na de maaltijd in de zon kan gaan liggen, die hier overvloedig schijnt en die maar heel zelden aan het zicht wordt onttrokken door regenwolken, wat ons dan weer ongerust naar het overlooptuitje van ons ­waterbassin doet kijken.