Er komt een oorlog om werknemers: van programmeurs tot schoonmakers en bouwvakkers

Koen Schoors is econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Zijn column verschijnt maandelijks.

De vergrijzing (we leven steeds langer) en de ontgroening (er verlaten relatief steeds meer ouderen de arbeidsmarkt dan er jongeren toetreden) zijn geen problemen. Het echte probleem is een permanent stijgende wereldbevolking die de draagkracht van de aarde dreigt te overschrijden. De enige echte oplossing voor dit probleem bestaat uit het stabiliseren van de wereldbevolking. En dat vereist dat we langer leven en minder kinderen krijgen. Vergrijzing en ontgroening zijn dus een essentieel deel van de oplossing.

Maar oplossingen zijn niet gratis. Iedereen weet ondertussen dat de financiering van onze gezondheidszorg en pensioenen onder druk komt te staan door de vergrijzing en de ontgroening. Sommigen betogen daarom dat we opnieuw meer kinderen moeten krijgen. Maar dat is kortzichtige nonsens. Het zou het probleem alleen vergroten en doorschuiven naar de volgende generatie. Hoe vroeger we de wereldbevolking stabiliseren, hoe lager de kosten van de noodzakelijke demografische overgang en dus hoe beter voor iedereen.

Betekent dit dat vergrijzing en ontgroening een prijskaartje hebben waaraan we niet wensen te ontkomen? Dat wij de generatie zijn die de prijs moet betalen voor de hoogdringende en nooit eerder vertoonde demografische overgang? Dat wij ons nu eenmaal moeten opofferen voor de generaties die na ons komen? Dat zou de waarheid geweld aandoen, want vergrijzing en ontgroening brengen naast kosten ook enorme voordelen met zich mee.

Nu er steeds minder jongeren zijn, verschuift voor het eerst in de moderne economische geschiedenis de onderhandelingsmacht van werkgevers naar werknemers. Vergeet de uitbuiting van het proletariaat maar, want er zal niemand meer zijn om uit te buiten. Vergeet de oorlog om hooggeschoold talent. Er komt een oorlog om werknemers, alle werknemers. We vinden niet alleen geen programmeurs en ingenieurs meer, maar ook geen chauffeurs, schoonmakers, oogsters, bouwvakkers of verzorgers.

De implicaties zijn verregaand. Ten eerste zullen werknemers niet langer blij mogen zijn dat ze een job hebben, maar zullen werkgevers blij mogen zijn als ze een vacature kunnen vullen. Omdat arbeid relatief schaarser wordt, zal het aandeel van de lonen in onze welvaart stijgen en het aandeel van winsten dalen. Bovendien zullen de lonen van laaggeschoolden relatief het meest stijgen, want de meeste van de overblijvende laaggeschoolde jobs kunnen nauwelijks nog verdwijnen door automatisatie. Hun positie zal het meest verbeteren.

Dit impliceert dat de decennialange trend van stijgende ongelijkheid zal omkeren. Ook het aloude probleem van de duale arbeidsmarkt, met aan de ene kant goed geschoolde grootverdieners en aan de andere kant een laaggeschoold precariaat, zal verminderen. We zullen immers alle mensen nodig hebben om het werk gedaan te krijgen. Daardoor zullen ook de bestedingen gelijker verdeeld worden. Vergrijzing en ontgroening zullen dus structureel leiden tot een gelijkere samenleving.

Vergrijzing en ontgroening betekenen dus ook dat we zachtere recessies krijgen zonder werkloosheid. Bedrijven hebben er baat bij om hun werknemers langer bij te houden in tijden van recessie, omdat ze anders misschien geen mensen meer vinden. We maken dat vandaag al voor de eerste keer mee. Het aantal banen stijgt niet alleen zo snel omdat we meer banen creëren, maar ook omdat bedrijven hun werknemers langer bijhouden als het even wat minder gaat.

Door de sneller stijgende lonen en bestedingen zal ook de evenwichtsinflatie iets hoger zijn. Dat is in principe geen slechte zaak. Het heeft dus geen zin dat de centrale banken wenselijke structurele evoluties als vergrijzing en ontgroening en de daarbij horende inflatie zouden onderdrukken met hoge rentes en een permanente laagconjunctuur, gewoon om de fetisj van 2 procent inflatie in stand te houden. We moeten dus ernstig nadenken over de inflatiedoelstelling van 2 procent.

Net omdat prijsstabiliteit belangrijk is, is het noodzakelijk dat overheden en hun centrale banken hun monetair beleid aanpassen aan de structureel hogere inflatie en bijvoorbeeld streven naar 3 procent inflatie. Dit betekent ook iets hogere rentes, waarbij sparen weer wordt beloond en banken opnieuw kunnen leven van rentemarges, zonder exorbitante kosten te moeten aanrekenen aan hun klanten.

Tot slot brengen vergrijzing en ontgroening een vredesdividend. Oorlogen zijn uiteindelijk altijd gebaseerd op het slachtofferen van grote cohortes jonge mannen op het altaar van de territoriale ambities van een leider met te veel macht. Maar jonge cohortes zullen niet langer gratuit opgeofferd kunnen worden omdat ze broodnodig zijn om de welvaart op peil te houden. Op die manier zal een stabielere wereldbevolking ook meer pais en vree brengen. Lang leve de vergrijzing, lang leve de ontgroening.