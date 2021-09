Er is veel geld en toch gigantisch tekort aan sociale huurwoningen. Hoe kan dat?

Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Goed kunnen wonen betekent minder zorgen en meer tijd en middelen voor andere zaken die belangrijk zijn in het leven. Voor wie het niet breed heeft, zijn sociale woningen de kortste weg naar een menswaardig leven. Het betekent een besparing van 250 euro per maand aan huur. Alleen zijn er twee keer zoveel kwetsbare gezinnen als sociale woningen in Vlaanderen.

Er is een gigantisch tekort aan sociale huurwoningen in Vlaanderen. Daardoor zijn de wachttijden lang. Intussen houdt de Vlaams regering zich bezig met hoe, wie, wanneer en waar die wachtenden in die wachtrij kunnen staan. Het systeem speelt de ene kwetsbare tegen de andere uit. Maar intussen blijven ze wel in diezelfde rij staan. Het échte probleem is het tekort aan plaatsen.

Om dat probleem op te lossen, moet de focus gaan naar de enorme berg geld in de schaduw van de wachtrij-discussie. Voor dit jaar is er een totaal budget van 1,77 miljard euro voorzien voor de bouw van sociale woningen. Maar die hoop geld blijft liggen. Men slaagt er niet in om dat geld om te zetten in stenen. En dat is nochtans de verantwoordelijkheid van de regering.

De Vlaamse regering zal in 2021 nog minder bouwen dan de voorbije vier jaar en niet eens 750 miljoen euro kunnen omzetten in woningen. Eén miljard euro blijft liggen. Dat zijn minstens 5.000 sociale woningen. Dat is verloren tijd die we nooit kunnen inhalen.

De slechte bouwcijfers hebben alles te maken met het feit dat sociale verhuurders door de Vlaamse regering worden gedwongen om te fuseren. Dat fusietraject is een enorm complexe en energieverslindende operatie. Ze komen niet langer toe tot hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen en beheren. Daarnaast worden gemeenten die over meer dan 15 procent sociale woningen beschikken op hun grondgebied, niet langer financieel ondersteund. De goede leerlingen worden gestraft. De Vlaamse regering voorziet veel geld, maar verhindert de sector op alle mogelijke manieren om dat geld om te zetten in woningen. Aan zo’n beleid is geen touw vast te knopen. Het is tegelijk op gas én rem staan. De conclusie is dat we duizenden gezinnen nodeloos in de kou laten aanschuiven, terwijl ze al lang naar binnen hadden gekund. Intussen pot deze regering verder op.