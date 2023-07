Frederik De Backer is columnist.

Tussen klavier en scherm liggen haar woorden, een Atoma-schriftje ontnomen, naast het doosje cholesterolmedicatie. Het is een briefje dat er ’s ochtends plots had gelegen nadat ik uitgeput van het schrijven en het banken mailen en nog andere kloterij om half tien in mijn bed was gekropen. Ernaast liggen papieren servetten van het waardeloze vreten dat ik mezelf aandoe wanneer de druk weer eens te hoog wordt.

Ze zit in Ljubljana, nadat ze eerder deze week bergen en rivieren heeft bedwongen, en ik zit op dezelfde stoel als anders, waar ik de taal poog te bedwingen die met iedere verstrijkende dag door steeds meer mensen wordt losgelaten. Ik schrijf mezelf de onverstaanbaarheid in. Ik schrijf mijn eigen dood bijeen.

Van de zes dagen die ik alleen heb doorgebracht, heb ik er drie gezwegen. Ik schrijf of ik speel, ik luister, naar interviews of muziek of de drilboren aan de overkant, maar zeg zelf niets. Beneden zijn de gordijnen al zes dagen dicht.

Ik heb haar in geen zes dagen opgewacht onder aan de trap, in geen zes dagen naar haar geluisterd terwijl ze in de fauteuil naast mijn boeken honderduit vertelt over al wat haar begeestert. In geen zes dagen volgde mijn mond haar glimlach na.

Ik schrijf. Alles wat me wordt gevraagd. Voor de krant, voor Humo, voor een boek van een bevriend cartoonist. Kan ik zondagmorgen tegen ’s middags schrijven over iets van zaterdagavond? Jazeker. Dan schrijf ik zaterdagmorgen wel wat tegen zondagmiddag af moet zijn. Er is toch geen weekend om met iemand door te brengen.

En wanneer mijn stukjes zijn geschreven, vind ik mezelf in de douche met een spuitbus en een spons, en is het plots van levensbelang dat het acryl er smetteloos bijligt, of sta ik een toilet te schuren, of dozen te vullen voor een verhuis die nog maanden van me af ligt.

Buiten sleurt een vrachtwagen een container over de kasseien en ik heb zin om iemand op zijn bakkes te slaan. Een seconde maar. Maar een seconde meer dan anders.

Ze houdt me bijeen. Het touwtje dat de hooibaal bindt. Met haar onnozelheid en haar wanorde en hoe ze nooit helemaal goed op de foto staat. En hoe ze me terugfluit als ik er weer eens als een holbewoner bijloop of de chips komt stelen die het schrijven aanzwengelen, en ik telkens niet anders kan dan lachen. Ik mis de bewondering die ik voel wanneer ze moeiteloos bloedmooi komt binnenwaaien. Haar dunne armen om mijn dikke kop. Hoe ik met gesloten ogen blijf luisteren wanneer zij nog lang niet moe is.

Ik mis nooit iemand.

En toch vloeit dit uit mijn vingers, zonder nadenken, zonder ook maar één woord te herschrijven, en als ze terug is zal het weer moeizaam gaan, omdat ik te stom ben om te beseffen wat ik heb als het op mijn vingertoppen rust, en meen dat mensen zitten te wachten op wat ik denk, terwijl de mooiste dingen de dingen zijn die behelzen wat iemand voelt.

Buiten houdt het razen aan, terwijl ik het hier binnen mis.