Er is nog een derde domein waarop we ons veel te kwetsbaar gemaakt hebben tegenover discutabele regimes

Barbara Debusschere is journalist.

Nu nog meer gruwelbeelden uit Oekraïne binnenstromen, komt Europa al met een vijfde pakket sancties tegen Rusland. Zo worden onder andere Europese havens gesloten voor Russische schepen en komt er geen Russische steenkool meer binnen. Het is wellicht niet de laatste stapel sancties. En dat betekent dat wij ons steeds verregaander en voor erg lange tijd loskoppelen van Moskou.

Zeker als het gaat over fossiele brandstoffen hadden we dat al veel eerder moeten proberen. Het is pijnlijk dat Oekraïense massagraven nodig zijn om een eerste stap te zetten. Ook met de andere economische sancties zegt Europa nu dat het zich krachtig loskoppelt van handelspartners die mensenrechten letterlijk aan flarden schieten. Hoe standvastig we dat allemaal volhouden, zal nog moeten blijken, want zoals bekend doen de sancties de al gepeperde energieprijzen nog meer oplopen.

Maar naast energie en handel is er nog een domein waarop de Unie dringend werk moet maken van ‘strategische veiligheid’ en veel meer robuuste onafhankelijkheid: de digitale technologie. Een verhaal uit ons land illustreert dat vandaag perfect. Onderzoek door Het Laatste Nieuws en VTM toont hoe onze militaire inlichtingendienst ADIV recent wifirouters aankocht van Huawei.

Dat klinkt banaal, maar is problematisch. Experts waarschuwen al langer voor samenwerking met Chinese staatsbedrijven en digitale giganten zoals Huawei, omdat de kans reëel is dat de Chinese overheid via hun producten kan meekijken. Zo is het geen toeval dat de Staatsveiligheid zware bedenkingen plaatste bij de voorgestelde maar uiteindelijk afgesprongen deal waarbij een Chinees staatsbedrijf 14 procent in handen zou krijgen van Eandis, de belangrijkste Vlaamse beheerder van het gas- en elektriciteitsnet.

Bedrijven zoals Huawei zijn namelijk wettelijk verplicht de overheid bij te staan als die daarom vraagt. In Nederland bleek eerder al dat Huawei ongeautoriseerde toegang had tot de kern van het mobiele netwerk van het telecombedrijf KPN en onbeperkt kon meeluisteren naar telefoongesprekken, inclusief die van ministers. Dat soort spionage is vanzelfsprekend het allerlaatste wat een Belgische militaire inlichtingendienst wil. Het is dan ook bepaald hallucinant dat ADIV deze bestelling plaatste.

Maar er zit ook een herkenbaar kantje aan deze blunder.

Die ontstond na een hack bij Defensie midden december, waardoor het Belgisch leger wekenlang met e-mailproblemen kampte die ook ADIV hinderden. Daarop moest worden geïnvesteerd in nieuw materiaal en dat werden onder andere die routers van Huawei. Het lijkt erop dat het een keuze was voor snel en ook goedkoop, want de militaire inlichtingendienst is ondergefinancierd. Wie dringend dit soort waar nodig heeft en een scherpe prijs wil, komt automatisch uit bij Chinese aanbieders. Net als wie makkelijk, vlot en goedkoop energie, brandstof of spullen wil, een oogje moet dichtknijpen voor de verwerpelijke strapatsen van bepaalde ondemocratische regimes.

We hebben ons met andere woorden eveneens op technologisch en strategisch vlak veel te kwetsbaar gemaakt tegenover regimes waarmee we niets meer te maken willen hebben. Ook wat dat betreft moeten ADIV en de hele EU ontwaken uit hun naïviteit. En ook dat kan ons gebruiksgemak en knalprijzen kosten.