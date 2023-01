Er is in België geen meerderheid voor splitsing. Wie zich daar niet kan bij neerleggen, is een demagoog

Extralegaal confederalisme

Wat is het ergste? Dat de voorzitter-for-life van de grootste partij van het land zijn fata morgana van confederalisme extralegaal wil bereiken? Of dat de kopstukken van de overige partijen daar of lauw, of helemaal niet op reageren? Er is in België geen meerderheid voor splitsing. Wie zich daar niet kan bij neerleggen, is geen democraat, maar wel een demagoog.

Krist Debruyn, Averbode

Vleeshuis

Het is niet mijn gewoonte, maar voor één keer kan ik minister Diependaele (N-VA) volgen. Opnieuw stunt Groen in Gent met een controversiële beslissing. Niet enkel op het vlak van mobiliteit komt men vaak raar uit de hoek, denk maar aan Gentbruggebrug en de lege parking in Ledeberg, maar historisch erfgoed degraderen tot een fietsenstalling vind ik een behoorlijke daad van wanbestuur. Dat die beslissing gevolgd wordt door het voltallige schepencollege en de gemeenteraad, verbaast me nog meer.

Heeft men zoveel angst voor de Groene bestuurders dat alles wat uit hun koker ontspruit zomaar wordt aanvaard? Triestig hoor.

Willy Van Hove, Gavere

Anders stemmen

We moeten ons afscheiden van Wallonië omdat ze fundamenteel anders stemmen (zie Bart De Wever in De zevende dag). Sinds wanneer word je uit een gemeenschap gestoten als je anders stemt? In Rusland zouden we voor Poetin moeten stemmen? Als we voor de oppositie zouden stemmen, stemmen we dan fundamenteel anders?

Ik dacht dat we in een democratie leefden. Iedereen stemt voor wie hij wil, dacht ik. Zover ik weet zijn er geen totalitaire partijen in dit land. En dan nog. Iedereen is vrij. Of duikt er toch een totalitaire partij op die de keuzes van mensen wil bestraffen. Straf!

Leen Hanssens, Herzele