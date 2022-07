Er is helemaal niets mis met een premier die liever niet meezingt met ‘De Vlaamse Leeuw’

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Er is, als je er even rustig over nadenkt, helemaal niets mis met een federale premier die liever niet meezingt met ‘De Vlaamse Leeuw’. Een eerste minister wordt geacht neutraal te staan tegenover de verschillende gemeenschappen in zijn land. Vanuit dat standpunt bekeken is het niet gek om niet zelf mee te zingen met hymnes of zelf met strijdvlaggen te gaan zwaaien.

Helaas is rustig nadenken over dit soort bagatellen blijkbaar niet meer mogelijk. Al langer dan een etmaal buitelen Vlaams-nationalisten over elkaar heen van verontwaardiging omdat premier Alexander De Croo (Open Vld) op 11 juli niet heeft meegezongen met ‘De Vlaamse Leeuw’. Waarom toch? Gebrek aan respect? Ach, de premier heeft niet gezegd dat hij het lied verfoeit of de Vlaamse Gemeenschap verwenst. Hij heeft enkel niet meegezongen, met als verklaring dat hij niet kan zingen. Dat schaapachtige excuus had niet eens gehoeven.

Natuurlijk is er harde kritiek mogelijk op het beleid van premier De Croo en zijn regering. Laten we kritisch zijn omdat de urgentie over de ernst van de energiecrisis maar moeizaam lijkt door te dringen in de ministerraad bijvoorbeeld. Of omdat de nieuwe pensioendeal alleen maar teleurstellend kan zijn. Ernstige kwesties genoeg. Maar toch niet omdat de eerste minister de lippen op elkaar houdt bij ‘De Vlaamse Leeuw’?

Met speeches volgeladen met Vlaamse-autonomie-eisen gaven onder meer de Vlaamse minister-president en de voorzitter van het Vlaams Parlement een erg specifieke, ideologische lading aan hun 11 juli-ceremonie. Ook daar is niets mis mee. Vergelijk het met 1 mei, een officiële feestdag. Dan is het aan linkse politieke leiders om de troepen met forse toespraken aan te vuren. Prima, en niemand eist achteraf dat de premier de ‘Internationale’ komt meezingen.

De zangdwang toont een Vlaams-nationalisme op zijn smalst. Ook na vijftig jaar succesvolle ontvoogding blijven sommige Vlamingen achter elke hoek een kaakslag of een kleinering vermoeden. Stilaan mag de rug wat rechter, de verkramptheid wat minder. Er staat heus niemand te wachten om van België weer een unitaire staat te maken. Zou Boris Johnson, of zijn opvolger, ooit meezingen met het Schotse anthem? Zouden de Schotten dat eisen? Zouden ze dat zelfs fijn vinden?

Er zit ook een verontrustender kantje aan de ophef. Hoewel flaminganten hun nationalisme graag ‘inclusief’ noemen, lijkt de neiging toch groot om bij de minste aanleiding ‘goede’ van ‘slechte’ Vlamingen te onderscheiden. De zangdwang als hedendaags ‘schild en vriend’: al wie niet meezingt, is geen échte Vlaming. Zulk tribalisme blijft niet onschuldig.

Ook media kunnen uit deze rel-om-niks een les trekken. Het is duidelijk dat de liedjeskwestie op sociale media bewust in de markt is gezet om premier De Croo te profileren als een ‘slechte Vlaming’ die de belangen van Vlaanderen miskent. Als redactie kun je ervoor kiezen om dat frame te verspreiden, de ophef uit te vergroten en de polarisering op te drijven, enkel om (boze) reacties uit te lokken. Of je kunt proberen de truc te doorzien en niet in elk aas te bijten dat je wordt toegeworpen.