Er is geen tijd voor verliefd worden, druk als ik het altijd heb met glazig uit het raam kijken

Jeroen Maris is columnist.

“Je moet haar mee uit eten vragen.” De woorden komen simultaan, het lijkt alsof A. en D. al lang een samenzang aan het oefenen waren, en nu eindelijk in première kunnen.

Ze hebben hun wildklem slim geplaatst: achteloos, alsof ze naar vakantieplannen polsten, vroegen ze me of ik niet nog eens verliefd moet worden. Maar daar is geen tijd voor, druk als ik het altijd heb met glazig uit het raam kijken. Toch mompelde ik een naam, ik weet ook niet waarom.

A. en D. - zestigers, maar ze zijn jonger dan ik - vergeten hun glazen en komen meteen met wilde strijdplannen. Ze gooien namen van mogelijke restaurants op, om ze meteen weer van tafel te vegen - te groot, te klein, te hip, te fijn. Ze doceren me wat ik hoor te dragen. “De grijze trui, zeker de grijze trui.” Ik mag aan die ene haarlok frunniken, zeggen ze, dat is charmant en ontwapenend, maar niet te vaak, want dan zal het op een tic lijken. In mijn blik horen zelfvertrouwen en interesse elkaar te bedienen. “Maar niet zwijmelend verliefd kijken, want daar koop je alleen deernis mee.” En mijn schouders moeten rechter.

Ik sputter dat er helemaal geen sprake is van een etentje met wie dan ook, maar het is te laat: A. en D., vriendinnen sinds lang, trappen de deur naar de fictie helemaal in. Almaar luider en in door gelach gebroken zinnen zien ze zichzelf nu ook in het restaurant, als twee bedilzuchtige spionnen die, hun ogen boven de menukaart klimmend, het diner van de toekomstige geliefden zullen observeren. Als het misgaat, zeggen ze, zullen ze ingrijpen. En als het niet misgaat: ook.

De ernst keert pas weer wanneer ik zeg dat ik zo’n afspraakje het liefst klein heb: een ijsje eten, en samen glazig uit het raam kijken.

“Dat is nu precies je probleem. Niemand eet ijs in de herfst.”