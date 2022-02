Er is een kind dood, maar geen nood: Beke zorgt voor ‘een soort Tripadvisor’

Stavros Kelepouris is journalist.

Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, heeft al veel crèches bezocht. Het Balanske. Het Honingbeertje. De Hummeltjes. Daar zag hij kinderverzorgers aan het werk die hun job graag en goed doen. Die voor kinderen zorgen en ze niet, zoals in Mariakerke, kletsen verkopen en door elkaar schudden tot ze er het leven bij laten.

Op een of andere manier vond Beke het belangrijk om dat te benadrukken tijdens een debat in het Vlaams Parlement over het drama in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje. Zo belangrijk dat het het eerste was dat hij aan het parlement te vertellen had. Niet alle kinderverzorgers schudden uw kind dood, leek zijn conclusie. Had iemand dat dan beweerd?

Beke had nog meer te melden. Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in de kinderopvang. Wat een geluk. Een audit moet helpen om een betere governance-structuur op te zetten - empathischer wordt het niet. De inspectieverslagen moeten openbaar gemaakt worden. En klachten van ouders moeten makkelijker gedeeld kunnen worden. “Je zou dat een soort Tripadvisor voor zorg en welzijn kunnen noemen.”

‘Heb ik dat even lekker verwoord, zeg’, moet iemand op zijn kabinet gedacht hebben. Tripadvisor! Dat niemand daaraan had gedacht. Er is een kind dood, maar geen nood: we zorgen voor “een soort Tripadvisor”. Dat van een christendemocraat, de gezinspartij van Vlaanderen. Het zou gênant zijn als het niet zo triest was. Een beetje minister loopt bij die frase naar het bureau van zijn tekstschrijver, geeft hem een draai rond de oren, en stuurt hem per direct op verlof zonder wedde. Zoveel slechte smaak past enkel in een column van Jean-Marie Dedecker.

Ook de borstklopperij over de historische investeringen mag achterwege blijven. Niet alleen omdat de sector eerst kapotbespaard is, en de investeringen de tekorten verre van opvangen. Maar ook omdat geld niet de grootste zorg is als er een dode valt in een crèche waar al jarenlang problemen gemeld worden en de inspectie al twaalf keer langs moest gaan.

In de verslagen viel te lezen dat er geweld werd gebruikt tegen de kinderen, dat er wel veel kinderen met verwondingen waren, dat de uitbaters niet voor kinderen konden zorgen. Letterlijk: “De verantwoordelijke en haar vader weten niet hoe met kleine kinderen om te gaan.” Er was meer dan genoeg bekend om in te grijpen, niemand deed het. Maar geen nood: we hebben er miljoenen tegenaan gekletst.

Als de inspectie zo’n crèche niet sluit, dan moeten ouders maar zelf hun kind weghouden, leek Beke te suggereren: we gaan de evaluaties van crèches online beschikbaar maken. Hoe zou dat dan werken? Moeten ouders voortaan zelf even gaan controleren of er geen indicatie is dat er in hun beoogde crèche kinderen gaan sterven?

Hier sprak een minister die misschien historisch veel investeert, maar vooral historisch toondoof is.