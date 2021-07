Cathy Galle is journalist voor deze krant.

Nu het stilaan droger wordt, dringt de werkelijke omvang van de watersnoodramp pas echt goed door. Er heeft zich niets minder dan een ware catastrofe afgespeeld in de getroffen gemeenten. Een watersnood van nooit geziene omvang in ons land, met tientallen doden en vermisten. En nog eens duizenden mensen die geëvacueerd moesten worden, alsook veel materiële schade. Onze volle aandacht moet nu in de eerste plaats gaan naar de dringendste zorgen voor de getroffenen.

Zowel de lokale als federale regeringen bekijken hoe ze de slachtoffers het best kunnen steunen. Er zal nog lange tijd opvang en hulpverlening nodig zijn. Dinsdag 20 juli wordt ook een dag van nationale rouw. Nu kan het puinruimen beginnen. En het rouwen om de doden die jammer genoeg te betreuren vallen.

Maar er komt een dag waarop we met z’n allen gaan moeten durven nadenken over hoe dit nu verder moet. Hoe kunnen we ons land en onszelf beschermen tegen dit allesverwoestende natuurgeweld? Het antwoord is dat er tegen zo’n extreme neerslag als die van de voorbije dagen weinig te beginnen valt. Als de hemelsluizen op deze manier opengaan, dan is daar geen kruid tegen gewassen. Zo snel mogelijk evacueren, is dan de boodschap.

Bovendien voorspellen wetenschappers dat we dit in de toekomst vaker gaan meemaken. Want geen enkele ernstige wetenschapper die er nog aan twijfelt dat de zondvloed die we meemaakten gelinkt kan worden aan de klimaatverandering. Dat maakt dat de dodelijke slachtoffers van de watersnoodramp klimaatdoden zijn. Gestorven dus door de gevolgen van de klimaatverandering.

We zitten nu met z’n allen vollenbak in een dubbele crisis. Er is de coronacrisis, die nog lang niet weg is, en er is de klimaatcrisis, die terug is van nooit helemaal weggeweest. Er zijn ook heel wat parallellen te trekken tussen beide crises. Zoals het aantal coronabesmettingen lange tijd recht evenredig was met onze sociale contacten, is de opwarming van de aarde dat ook met de uitstoot van broeikasgassen. Corona toonde ons overduidelijk dat curves exponentieel kunnen groeien zodra bepaalde drempels overschreden worden. Ook bij klimaatsverandering zijn er tipping points die je beter niet overschrijdt wil je het ooit nog ietwat onder controle zien te krijgen.

Maar bovenal: corona heeft ons geleerd dat krachtdadig handelen beter werkt dan blijven aanmodderen. Dat is wat we in dit verhaal ook moeten doen. We zullen er ook op de een of andere manier in moeten slagen om beide crises tegelijk aan te pakken. Eerst moeten we onze wonden likken. En daarna onze rug rechten. We staan voor een moeilijke taak: we moeten ons land heropbouwen na corona en het tegelijkertijd weerbaarder proberen te maken tegen natuurgeweld.

Want het is niet omdat de klimaatdoden onze ziekenhuizen niet overbelasten, dat we hen niet au sérieux moeten nemen.