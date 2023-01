Er gaat iets troostends uit van putten waar drek van alle rangen samenkomt

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Vanuit mijn keuken heb ik zicht op mensen die verwoed naar ergens onderweg zijn. Het is vroeg in de ochtend. Toch lepelt een man al een dessert uit een potje, terwijl hij aan het stuur van een rode bestelwagen aanschuift bij het kruispunt. Op de flank van de bestelwagen is een brandblusser geschilderd en de onheilspellende woorden: ‘Fire takes no holiday’.

Ik vraag mij af of het dessert panna cotta, chocolademousse of rijstpap zou zijn. De man geeft gas en neemt zo het antwoord op die beklemmende vraag voorgoed met zich mee. Zijn slogan laat hij echter bij mij achter. Het is waar, bedenk ik: vuur neemt zelden vakantie, evenmin als leugens of een gebroken hart. Ook de oorlog woedt onverminderd voort, hoewel we hem zoetjesaan beschouwen als gepruttel in de verte.

Mijn koffie pruttelt in de percolator en ik schud hipstergranola uit een doos waarop staat dat hij belachelijk lekker is. ‘De rioolwaarden blijven hoog’, sombert intussen een stem op de radio. Rioolwaarden spreken tot mijn verbeelding. Spannend toch: ondergronds in pis en kak roeren om erachter te komen welke nieuwe virusvariant ons belaagt daarboven − of hoeveel coke er door de verzamelde neuzen wordt gejaagd.

‘... Paris a sous lui un autre Paris’, schreef Victor Hugo in Les misérables: ‘un Paris d’égouts; lequel a ses rues, ses carrefours, ses places, ses impasses, ses artères, et sa circulation, qui est de la fange, avec la forme humaine de moins.’ Waarom kan ik niet precies zeggen, maar zolang ik mij herinner, voel ik fascinatie voor die wereld die zich onder de andere verschuilt. Wellicht heeft dat te maken met de oprechtheid en de stilte, die je vaker onder dan boven de grond aantreft. Er gaat iets troostends uit van putten, buizen en ontziltingsvijvers waar de drek van alle rangen samenkomt om vervolgens broederlijk in de richting van de zee te drijven. De dood is de grote gelijkmaker, hoor je weleens zeggen, maar dat geldt evengoed voor de stoelgang. Niet voor niets luidt het gezegde: ‘waar de koning te voet gaat’.

Parijs en Brussel hebben hun eigen riolenmuseum, al is dat niet het soort uitstap waarmee je kunt scoren op een eerste afspraakje. ‘Wist je dat het riolennet onder de hoofdstad bijna 350 kilometer lang is?’, vraagt de wervende tekst. ‘Het Riolenmuseum nodigt je uit voor een ongewone reis door deze verborgen, maar levensnoodzakelijke aders van Brussel.’

Dat moet ik komende lente eens doen, met een geliefde die tegen putjesgeur bestand is. Buiten klaart de lucht inmiddels op. Uitgemergelde kerstbomen en lege flessen champagne wachten op ophaling terwijl de krant kopt: ‘Waarom 2023 een economisch ­rampjaar wordt’.

Fire takes no holiday. Toch is er hoop zolang er dessert in potjes bestaat.