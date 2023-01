Er flitsten beelden van de film ‘Psycho’ door mijn hoofd, maar ik suste me met de gedachte dat het maar om één nacht slapen ging

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Om me te tarten of om me te verleiden om toch maar niet te vertrekken, iets wat ik ­met­een zou doen als er thuis geen werk op me wachtte, scheen de zon uitbundig op de ochtend dat ik huiswaarts keerde.

Exact vier dagen had ik zonlicht gezien in de voorbije twee maanden, voor de rest onafgebroken regen en toen die het drie weken geleden voor bekeken hield, omhulde een dikke mist mijn Italiaanse schuiloord alsof het land zich schaamde voor zijn winterse naaktheid. Niet één keer had ik de prachtige sterrenhemel ­gezien, hoe ik de goden ook smeekte om me tenminste dat te gunnen.

‘Je kan maken dat je nog steeds zo schijnt als ik hier terug sta over twee weken’, fluisterde ik de zon toe toen ik de heuvel opreed, de ­wereld in.

Negenhonderd kilometer later kwam ik aan in een ­hotelletje ergens in de velden rond het stadje Phalsbourg. Het bleek een chambre ­d’hôtes te zijn, iets waar ik niet van hou. Hoe afstande­lijker, hoe liever, en om me nog wat te trei­teren begon het te gieten op het ogenblik dat ik uitstapte.

De eigenares verhuurde niet alleen kamers, de hele benedenverdieping stond vol spullen die ze restaureerde en daarna verkocht op brocantemarktjes. Manoeuvrerend langs manshoge Boeddhabeelden, art nouveau staande lampen, oude sofa’s en raar uit hun ogen kijkende porseleinen poppen liep ze met me naar een steile trap die naar de verdieping erboven leidde waar mijn kamer zich bevond.

Er flitsten beelden van de film Psycho van Hitchcock door mijn hoofd, maar ik suste mijzelf met de gedachte dat het maar om één nacht slapen ging en er zat een goed slot op de slaapkamerdeur!

Het verbaast me altijd hoe doods het kan zijn op het Franse platteland. Alle luiken van de huizen zijn dicht zodra het donker wordt en de straten liggen er verlaten bij. Spookdorpen. Uitgehongerd vroeg ik of ik ergens in de buurt iets te eten kon vinden.

Een kilometer verderop zou ik een chalet vinden waar eten geserveerd werd. Mijn hondje Mr. Wilson was aan een wandeling toe. Monter gingen we op stap en uitgeregend kwamen we bij een Amerikaanse blokhut. Binnen tot aan de nok gevuld met postuurtjes van indianen en squaws, aan de wanden hingen bizonkoppen, jachtgeweren en trappers­mutsen.

Jezus, waar was ik beland?

Op het menu enkel hamburgers en ribstukken. Die werden klaargemaakt door een kok wiens haar vettiger was dan de frieten die hij ­serveerde. De hamburger en de bacon waren voor Mr. Wilson, dat had hij verdiend na de lange rit, de rest liet ik liggen. In de auto lag nog een half Frans brood en een stuk kaas, herinnerde ik me.

Teruglopend door de nacht trok de hemel open. De kosmos vond het wel genoeg zo en plots was daar, speciaal voor mij, de weergaloze sterrenhemel die ik zo gemist had.