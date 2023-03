Jeroen Olyslaegers is columnist.

In de States gaat er een bank overkop en wordt er een andere uit voorzorg gesloten. Op nieuwsfora verschijnen bankiers om te zeggen dat dit niks te maken heeft met 2008. Dat was het moment waarbij gij voor het laatst bewust naar het radionieuws luisterde. Toen werd er een bank vermeld waar gij wat spaargeld had staan en die in slechte papieren zat. Het nieuwsbericht klonk verontrustend. Vervolgens ging men zonder aarzelen over naar het beursnieuws.

Gij dacht: oké, ik heb het gehad met die normaalzucht. Er bestaan geen gezonde banken, want heel het systeem is van hebzucht doordrongen, waarbij ieder zijn best doet dit te verdringen. Die show gaat nog steeds verder in 2023, maar nu wordt er bij elke falende bank gezegd dat de sector ‘geleerd’ heeft uit de crisis en de overheid ook. Vijftien jaar geleden heeft de gewone burger de banken gered, of eerder: hebben regeringsleiders en belastingbetalers de gevolgen van hebzucht op zich genomen. Leren en een en ander verdringen gaan niet samen.