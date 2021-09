‘Enkel als we samen willen betalen voor meer en betere verpleegkundigen zal de kwaliteit van de zorg verbeteren’

Beste Francis, Ik wil je bedanken voor je lezersbrief in De Morgen van 11/9/2021. Je staat niet alleen met je ergernis over een mogelijk te lage capaciteit aan bedden op intensieve zorg. En vooral: dat er na meer dan anderhalf jaar in deze Covid-19-pandemie nog geen werk gemaakt is van een uitbreiding van deze capaciteit.

Aan het begin van de eerst golf had België 17,4 bedden op intensieve zorg per 100.000 inwoners en het staat daarmee op de vierde hoogste plaats; het gemiddelde van de OESO-landen bedraagt 12 bedden op intensieve zorg per 100.000 inwoners. We bengelen dus zeker niet achteraan op het niveau van het aantal beschikbare bedden.

Het schoentje knelt vooral op het niveau van de personeelsbezetting. Afhankelijk van het niveau van intensieve zorg (I: laagst; III: hoogst) is ook een aantal verpleegkundigen noodzakelijk (2 tot 6 per bed). Minstens de helft van deze verpleegkundigen moet houder zijn van de bijzondere beroepstitel ‘spoed & ic’ of gelijkgesteld zijn door ervaring. In een thesis van A. Boone (UGent) uit 2009 zijn er gemiddeld slechts 2,25 verpleegkundigen voorzien per ic-bed, terwijl dat op Europees niveau 3,6 per bed is. Ik heb geen zicht op de cijfers aan het begin van de pandemie. Een grote inhaalbeweging zal er alleszins niet gemaakt zijn. Het laatste decennium is immers verder bespaard op de kosten van het ziekenhuispersoneel.

De chronische onderbemanning van het verpleegkundig departement is een van de belangrijkste factoren in het niet kunnen opvangen van een pandemie als deze. Zoals bekend heeft het creëren van extra ic-bedden geleid tot een hogere mortaliteit van Covid-19-patiënten. Immers, het noodzakelijke extra personeel voor deze extra bedden had niet het vereiste opleidingsniveau noch ervaring voor deze gespecialiseerde zorg. Gelukkig werd in het begin gecompenseerd door een geweldig enthousiasme en tomeloze inzet van deze mensen. Na anderhalf jaar kampen we echter met een manifeste uitval van verpleegkundig personeel. De ongewone confrontatie met vele stervenden en het werken boven hun niveau heeft hier niet verwonderlijk toe geleid. Het opleiden van deze nieuwe mensen duurt inmiddels 4 à 5 jaar - een snelle oplossing voor extra personeel bestaat dus niet.

Kastelen omvormen tot ziekenhuizen en mensen rekruteren uit alle lagen van de bevolking zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog is dan ook geen oplossing. Enkel als we kiezen en samen willen betalen voor meer verpleegkundigen per bed en meer gespecialiseerde verpleegkundigen in zijn geheel, zal de kwaliteit van zorg verbeteren. En zullen we beter gewapend zijn tegen volgende plagen of rampen.