Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Negeren. Geen aandacht geven. Je hoor het vaak wanneer het gaat over iets waar mensen fel tegen zijn. Fascisme. Het WK in Qatar. Doodzwijgen. Boycotten. Ik was vaak geneigd het daarmee eens te zijn, maar de voorbije week ging ik twijfelen.

Allereerst was er de commotie rond Forum voor Democratie in Nederland. Hun leider Thierry Baudet beweerde dat de wereld geregeerd werd door reptielen. Daarna had zijn partijgenoot Gideon van Meijeren een journalist van SBS opgezocht met stiekem draaiende camera en het filmpje verspreid onder de titel ‘Rioolratten ontmaskerd’. Kortom, een gevalletje intimidatie volgens het fascistische boekje. Nu is het klaar, riepen politiek, media en publiek in koor. We moeten die fascisten negeren. We geven ze te veel aandacht en daar kicken ze op.

Gek genoeg deed op hetzelfde moment een gelijkaardig mantra de ronde op sociale media over een heel ander onderwerp: de nieuwste trends binnen het klimaatactivisme. Het besmeuren van kunst, het zichzelf vastlijmen aan vloeren en muren. Belachelijk, aanstellerij, negeren! Gevolgd door een andere dooddoener: dit heeft alleen maar het omgekeerde effect. En zo stonden tegenstanders van fascisme plots zij aan zij met tegenstanders van klimaatactivisme, bien etonnés.

Maar. Forum voor Democratie staat in de laatste peiling op drie miezerige zetels – ooit waren dat er zestien. Alle aandacht van de voorbije jaren heeft hen blijkbaar niet groter gemaakt, maar stap voor stap ontmaskerd. Dit heeft effect gehad op de kiezer, die goddank niet gek blijkt.

En wat je ook van soep gooiende of lijm smerende activisten vindt: het klimaat warmt niet minder snel op wanneer je hen negeert of hun methodes stom vindt. Kortom. Alleen wie de giftige adem van het fascisme niet wérkelijk in de nek voelt of zich kan permitteren om zorgeloos te genieten van deze lekker lange nazomer, heeft de luxe om die problemen te negeren of zich druk te maken over de wijze waarop een en ander aan de kaak wordt gesteld.

Maar uiteindelijk is dat het enige wat telt: het aan de kaak stellen. Opkomen voor je overtuigingen. De júíste aandacht geven. Ogen op de bal houden. Niet zwijgen.

Over de bal gesproken: ik begrijp de emotie van wie vindt dat het WK in Qatar geboycot moet worden. Maar niet naar het WK gaan, alle verslaggeving over het toernooi negeren, is dat niet nog treuriger voor (de nabestaanden van) de 6.500 bouwvakkers die ter meerdere eer en glorie van de weledele voetbalsport gesneuveld zijn? En zeg eens eerlijk: hoeveel wist u over mensenrechtenschendingen in Qatar voordat het toernooi op corrupte wijze aan het land werd toegewezen?

Is er een betere manier om complotwaanzin te kijk te zetten dan beelden van een doorgesnoven partijleider die over reptielen wauwelt? En zijn die soepactivisten niet wat slimmer dan wij denken wanneer ze een kapot vercommercialiseerd symbool van westerse cultuur als doelwit uitkiezen om ons een geweten te schoppen? Is de toestand niet ernstig genoeg om hierover na te denken en er onze volle aandacht aan te schenken? Ik dacht het wel.