Frederik De Backer is columnist.

Soms kan een mens alleen maar dankbaar zijn. Hoeveel pijn het ook doet, hoe enorm de leegte ook is die iemand achterlaat. Je wist dat ze een grote plaats innam, inneemt, in wat het ook is dat je bent. Soms is het nu eenmaal beter zo. En is de pijn slechts de bevestiging van hoe mooi iets is geweest.

En waar je heen moet weet je niet, want nergens ben je alleen. Altijd is ze er, bij alles wat je doet bevindt ze zich aan je zijde. En je ziet haar blik, je hoort haar lach, maar je voelt haar hand niet in de jouwe, haar hoofd niet op je schouder. Alleen het vertroebelen van je zicht.

Je wil nu vooral aan iets anders denken, elk karweitje grijp je aan. Je begint de vaatwasser leeg te maken, maar je weet niet waar de vorken horen, waar de wijnglazen staan, want je drinkt geen wijn net zoals zij dat niet deed en daar is ze weer. En deze keer zijn haar haren los en draagt ze de grijze broek die je zo leuk vond, maar ze is er niet en dus stop je de vorken terug in het bakje, doet het luik weer dicht en wacht tot je moeder wakker wordt. Zoontje is al te lang het huis uit.

Nog voor acht uur sta je bij de bakker en als hij vraagt wat je had gewenst blijft het stil. En het volgende ogenblik ben je alweer bijna thuis, want je blijft maar antwoorden op zijn vraag. Maar wat je had gewenst heeft hij niet. Dat is er niet meer.

Het is beter zo. Het is beter zo. Het is beter zo. Het is beter zo.

En plots is je leven dat stuk autostrade waar de lichten niet meer branden. Alles is zwart en het enige wat je ziet zijn twee rode stipjes in de verte, en het enige wat je nog kan denken is dat je dichterbij moet komen, dat is het enige wat telt, gewoon dichterbij komen, bij wat het ook is. Altijd vooruit. Aanklampen. Daarna zien we wel.

Weer zeshonderd gram lichter. Vier kilo in vijf dagen. Als je maar lang genoeg lijdt, gaat het uiteindelijk lonen. Het is beter zo. Het is zo. Het is.

Het was.

Je laatste foto van haar is er een op een perron. Samen op stap. Een tripje, zei je dan, hoe stom of hoe kort dat tripje ook was. Het idee dat die woorden nooit meer tussen jullie in zullen zweven. Het idee dat ze nooit meer zo naar je zal lachen als op dat perron.

Mensen groeien uiteen. Het zijn de uitzonderingen die als bloemen met de wind mee buigen maar voorts, een leven lang, in elkaars grond blijven geworteld. De meesten treffen elkaar even in een vaas en gaan dan langzaam dood.

Ik zie je graag. Er komt geen dag dat ik je niet graag zal zien. Ik deed het al van het eerste moment dat ik je zag. Zotgat. Lief. Met je eeuwige lach. Met je eeuwige optimisme, je hoop. Je hebt me zoveel gegeven, zoveel beter gemaakt. Ik ben je zo dankbaar.

Laten we dit mooi afronden. Laten we wat mooi was balsemen opdat het eeuwig mooi zou blijven. Ik wil aan je terugdenken en glimlachen, tot het eind van mijn dagen. Het ís beter zo, maar het was zo goed.

Ik wil geen slechte herinnering zijn. En jij zal dat nooit worden.