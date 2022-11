En de Oscar voor Beste Oorlog gaat naar Volodymyr Zelensky

Frederik De Backer is columnist.

Zou Leopold III tijdens de Achttiendaagse Veldtocht, terwijl teutoons duivelsgebroed zijn volk aan reepjes schoot, nog even tijd hebben gevonden voor een onderonsje met de dikke en de dunne? Om even zijn zinnen te verzetten of, wie weet, voor wat tactisch advies? Heeft niemand genotuleerd hoe Laurel de capitulatie voorstelde en zei dat als Leo het niet snel deed, hij wel met die Lilian zou trouwen? En zijn er foto’s van hoe Hardy hem vervolgens in de neus kneep en iedereen lachte en lachte, tot onze vorst uiteindelijk de telefoon ter hand nam om Hitler te vertellen dat hij de hele zwik mocht hebben?

Of heeft een staatshoofd betere dingen te doen?

Dat kan Sean Penn zich alvast niet voorstellen. De ster van onder meer Shanghai Surprise was deze week in Oekraïne om er de Oscar voor Beste Oorlog uit te reiken aan Volodymyr Zelensky. In alle ernst: Sean Penn heeft een president die elke ochtend wakker wordt op een berg van dode onderdanen een van zijn Oscar-beeldjes gegeven. Want waarmee doe je een collega-acteur het meest een plezier? Omdat je dat van Zelensky niet zag op de beelden, tekende zich dan maar op mijn gezicht een thousand-yard stare af.

Is nu werkelijk de hele wereld zot geworden? Sean Penn was er een paar decennia geleden al niet ver meer van verwijderd, getuige de vele blauwe journalistenogen, maar je zou toch denken dat nog één iemand uit Zelensky’s staf, zelfs na negen maanden in de hel, het hoofd koel kan houden en tegen zo’n idioot zeggen dat het strategisch overleg even voorgaat. Is de vent die Elon Musk gebood off te fucken gesneuveld?

Bovenal doet het je afvragen wat iemand – een bakker, een ruitenwasser, maar zo mogelijk nog overbodiger aan een front: een acteur – ertoe brengt te denken dat zijn bezoekje die oorlog wel even in zijn plooi zal doen vallen. Zijn ervaring als sergeant in The Thin Red Line of toch zijn expertise inzake bombardementen, opgedaan ter voorbereiding op zijn rol in The Angry Birds Movie?

De burgemeester van Kiev is een ex-wereldkampioen boksen van 2 meter, die 45 van zijn 47 kampen bij de zwaargewichten won, 41 keer na knock-out. Bijnaam: Dr. Ironfist. Zó iemand krikt het moreel op. Sean Penn is een dwerg met een snor.

Als de Russen straks Eben-Emael bestormen, moet Matteo Simoni of Waldek of Gene Bervoets zich niets in het hoofd halen. Ik wil een oorlogskabinet bestaand uit Sugar Jackson, Cool Abdoul en Harry Van Barneveld. Voor de speeches hebben we Jean-Claude Van Damme, als hij tenminste zijn oratorisch niveau van Street Fighter haalt.

Ter motivatie nodigde Penn de president nog uit het postuurtje terug te brengen naar Malibu. “Als je wint.” In een rechtvaardige wereld kneep Zelensky hem vervolgens in de neus.