En dat we ze nog lang mogen mogen

Frederik De Backer is columnist.

De wandelende vinkjesklucht genaamd Elon Musk; Kanye West en een apert tekort aan dwangbuizen; Johnny Depp en Amber Heard en alle cinema errond; instortende cryptobeurzen; het Verkruimeld Koninkrijk met zijn manke driespan Johnson-Truss-Sunak dat een dode koningin in een gouden koets achter zich aan sleept; asielzoekers die naar Rwanda worden gestuurd; corruptie in het Europees Parlement; Italiës eeuwige flirt met het fascisme die nu openlijk op straat wordt geconsumeerd; de Septemberverklaring van Jan Jambon; Wouter Beke en het ene kinderdagverblijf na het andere dat moet worden gesloten; de laatste sacramenten voor cd&v; een verwelkte Almaci; een “warme Thatcher” die iedere avond mensen in de kou te slapen legt; een justitieminister die al weken ondergedoken zit; een burgemeester wiens stad straks bekendstaat als het Juárez aan de Schelde; een premier die partijgenoten slachtoffert en staalhard liegt over WhatsApp-berichten; de toekomst van het Vlaamse socialisme zingend in een konijnenpak; de hoogste inflatie in een halve eeuw; energierekeningen om van te huilen en overwinsten om van te janken; kwade boeren; vakbonden die luchthavens lamleggen; idioten die vernieling zaaien omdat ze geen coronaspuitje willen of omdat elf Marokkanen niet onaardig tegen een bal hebben lopen trappen; een gouden generatie die van blik bleek; slavernij in de woestijn; Gianni Infantino; Pelé dood; Miguel Van Damme dood; Jeroen Brouwers dood; Arno, Paula D’Hondt, Caroline Pauwels: dood; Reinhilde Decleir, Christine McVie, Olivia Newton-John, Henny Vrienten, Jerry Lee Lewis, Will Ferdy, Nicole Josy, Meat Loaf, vader Abraham, Maxi Jazz, Shinzo Abe, Michail Gorbatsjov en voor ieder van ons wel iemand die ertoe deed: dood, dood, allemaal dood; Salman Rushdie ei zo na dood; Vlaams Belang springlevend; Roe vs. Wade ingetrokken; onderdrukking in Iran, in China, in landen die niet belangrijk genoeg zijn voor het zevenuurjournaal; spijt in plaats van excuses voor Congo, omdat er wel ergere dingen zijn dan het systematisch en decennialang beroven, verkrachten en vermoorden van onschuldigen; smeerlapperij in de culturele sector, van Jan Fabre over Wanne Synnave tot Matthijs van Nieuwkerk en het walgelijke kliekje achter The Voice of Holland; het terreurproces en zijn eigen walgelijk kliekje; een vrouw die op de sporen wordt geduwd; een gek die op terrasjes inrijdt; schietpartij na schietpartij in de VS; drillrappers; zwarte strepen op een museumvloer; soep, verf en lijm vóór het milieu, tégen kunst; een kampioenschap stokpaardrijden; hitterecord na hitterecord; droogte in Europa, de VS, China en de Hoorn van Afrika; 33 miljoen Pakistanen op de vlucht voor overstromingen en een zoveelste klimaattop die op niets uitdraait; Oekraïne.

Prettig 2023.