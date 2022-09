Els van Doesburg: ‘Het ganse bestaan van Guy Verhofstadt verdient eigenlijk een onderzoekscommissie’

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

Weet u aan wie ik deze zomer vaak heb moeten denken? Guy Verhofstadt. Zoiets kies je niet, zoiets overkomt je. Dreigende energietekorten? Hop, da joenk dook op in m’n bovenkamertje. In de auto door Straatsburg?

De echo’s van zijn geschreeuw waaiden als zo’n tumbleweed langs de saloon genaamd Europees parlement. Terrasje in Toscane? U raadt het.

Bij een groot staatsman denk je aan grote verwezenlijkingen. Bij Guy Verhofstadt, veelzeggend, aan een bij elkaar geschraapt landgoed in Toscane. Of erger.

Geert Noels noemde hem “de slechtste premier die we ooit hadden”. Mensen van mijn leeftijd schrikken daar niet van. Verhofstadt, voor ons is dat de man die begrotingen pimpte door pensioenfondsen braderijgewijs over te nemen en de miljardenrekening naar ons doorschoof.

De man die zo graag premier wilde worden dat hij zijn meerderheid kocht door de groenen een kernuitstap te geven en voor ons het licht uitdeed.

De man wiens paarse regering Electrabel verpatste aan de Fransen waardoor Alexander De Croo en Tinne Van Der Straeten vandaag als gebochelde bedelaars door de straten van Parijs dwalen op zoek naar een aalmoes.

De man die, sorry ik ben op dreef, zonder enige maatschappelijke reflex zo’n gore asbestdeal regelde dat (letterlijk) doodzieke mensen tot de dag van vandaag moeten kiezen tussen een tussenkomst uit het asbestfonds en rechtvaardigheid.

Els van Doesburg en Guy Verhofstadt. Beeld Klaas De Scheirder, Tim Dirven

Onze wetgeving is toch behoorlijk liberaal als je met zo’n trackrecord nog druiven mag plukken in Toscane en geen streepjes moet trekken in Leuven-Centraal. Het ganse bestaan van deze man verdient eigenlijk gewoon een onderzoekscommissie.

Enfin, zo kennen wij, de generatie die op de oudejaarsavond van de millenniumwissel nog voor het vuurwerk naar bed moest, Guy Verhofstadt. Maar mijn eigen lief en zijn vrienden mochten die avond al wat langer opblijven. Die maakten ook een andere Verhofstadt mee.

De hemelbestormer, de Grote Hervormer die komaf ging maken met de oude politieke cultuur, de opruimer van al wat kneuterig en aftands (lees: tjeverig) was. Ooit was Guy Verhofstadt dus ook gewoon… een jonge politicus. Charismatisch zelfs.

Is het eigenlijk verbazingwekkend wanneer een boy wonder een ordinaire rattenvanger blijkt te zijn? Revolutionairen die de hele wereld in een klap gaan veranderen, politici die beloven al uw problemen op te lossen, de geschiedenis heeft al zo vaak aangetoond dat er weinig zaken zijn die het vertrouwen in de politiek uiteindelijk zwaarder fnuiken.

Wie de politiek als arena ziet voor het ventileren van de eigen superieure visie voor de mensheid, is niet geneigd veel aandacht te besteden aan de gevolgen daarvan voor concrete mensen.

En zo eindigt een opbod van loze beloften al heel snel in een beerput van kortetermijnplannetjes, facturen voor de volgende generatie en, verteerd door de honger naar macht, meer beloftes en meer nepoplossingen. Tot we allemaal cynisch geworden zijn.

Eigenlijk he, kunnen jonge politici niet genoeg aan Guy Verhofstadt denken. Zéker in tijden van crisis.

