Elon Musk is niet het ergste aan Twitter

Zeynep Tufekci is columnist bij The New York Times, waar ze schrijft over internet, technologie, politiek en samenleving.

Sinds Elon Musk Twitter kocht, is er heisa over wat hij ermee van plan is, en dan vooral over het betalend maken van de fameuze blauwe vinkjes die de authenticiteit van een account bevestigen. Tot nu toe gaan die vinkjes via een ondoorzichtig proces naar bekende gebruikers: beroemdheden, staatshoofden, officiële agentschappen, journalisten.

Sommige mensen spotten met het idee van betalingen, die de vrije meningsuiting zouden ondermijnen en ongelijkheden zouden scheppen. Ze zeggen dat de druk van de adverteerders – die sinds Musks overname Twitter beginnen te verlaten– hem zal dwingen om de site te blijven modereren en haatspraak tegen te gaan.

Critici zeggen dat ze de site de rug zullen toekeren en vragen anderen om dat ook te doen. Vertrekken staat vrij, maar zelfs als veel gebruikers weggaan zal Twitter waarschijnlijk veel invloed blijven hebben op het nieuws en de bredere cultuur. Zeker omdat journalisten sterk door het platform beïnvloed lijken.

Het idee dat adverteerders ons zullen redden van haatspraak en een verdere ontaarding van de sociale media is wensdenken. Een voornamelijk door adverteerders gefinancierde site is niet gratis en niet gezond. De afhankelijkheid van reclame van een groot deel van onze digitale openbare ruimte (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram en Twitter) is een bron van tribalisme, haatspraak en surveillance gebleken.

Mensen hebben een sterke neiging om bij een groep te horen en zich tegen andere groepen te verzetten. Mijn ploeg tegen de jouwe. In het beste geval heeft de beschaving die dynamiek in onschuldige vormen gekanaliseerd, zoals sportwedstrijden of trots op de verwezenlijkingen van je land, in plaats van oorlog, etnische haat en xenofobie. De competitie aanwakkeren is een handige methode om mensen in hun groep te houden. Dat zien we op de sociale media, maar lang niet altijd op onschuldige manieren. Want ongeacht het onderwerp gebruiken de sociale media hun algoritmen om de ergste, meest tweedracht zaaiende inhoud op de voorgrond te brengen. Het is als een cafetaria die alleen vette, zoete, zoute kost aanbiedt om van de menselijke zwakten te profiteren.

Om hun advertenties nauwkeuriger te richten verzamelen de platformen voortdurend onze gegevens en bouwen ze modellen die onze interesses en kwetsbaarheden exploiteren. Zo ontstaat een gigantische surveillance-infrastructuur die gebruikt kan worden om te ontdekken wie je het best kunt overhalen om bijvoorbeeld vitamines te kopen, maar ook om vrouwen op te sporen die zwanger kunnen zijn en misschien een abortus zoeken. Het is een autoritaire infrastructuur, gemaakt om advertenties doeltreffend te richten. En het is een slecht model voor de digitale openbare ruimte.

(Tussen haakjes, financiering door reclame is evenmin gratis. De kosten van de reclame zijn verrekend in de prijs van het blikje frisdrank of de fles wasmiddel.)

Adverteerders zullen inderdaad weggaan van platformen die hun inhoud niet modereren. Maar dat doen ze niet noodzakelijk in het belang van de openbare ruimte. Ze zullen platformen vol haattaal vermijden, maar misschien ook een platform dat voor een forse stijging van de vennootschapsbelasting ijvert.

De traditionele journalistiek heeft veel moeite gedaan om een muur op te trekken tussen de adverteerders en de redacties. Beleidsregels, ethische regels en procedures moeten verzekeren dat de adverteerders het werk van de journalisten niet beïnvloeden. Dat werkt misschien niet altijd, maar in elk geval is de intentie er.

Traditionele nieuwsorganisaties, met inbegrip van de kranten, willen ook digitale advertenties en verzamelen ook gegevens van hun gebruikers om die advertenties te kunnen richten. Maar omdat hun aandeel van de digitale advertenties krimpt mikken ze meer en meer op abonnementen.

Ik ben geen fan van Musk. Toen ik kritiek had op zijn ongelukkige bemoeienis met de redding van twaalf jongens uit een grot in Thailand reageerde hij op Twitter dat de man die een hoofdrol speelde in de feitelijke redding een ‘pedo’ was. Later verwijderde hij de tweet, verontschuldigde hij zich en won hij een proces wegens laster, maar het incident deed sommige aandeelhouders twijfelen aan zijn geschiktheid om Tesla te leiden.

Toch zou het verkeerd zijn om als reactie op Musks capriolen een door adverteerders gefinancierd model te verdedigen. Het is hoe dan ook goed mogelijk dat Musk te impulsief is om de site goed te beheren en dat Twitter zal imploderen.

Tot slot zou dit iedereen moeten aansporen om de nadelen te onderzoeken van de enorme impact van een handvol mensen in de digitale openbare ruimte. Zoals we hebben gezien, kunnen de eigenaars veranderen.

“Ga dan gewoon weg van de sociale media” lijkt me net het soort van oplossing als tegen mensen zeggen dat ze maar moeten wegzappen als er op tv nieuws over een oorlog is. Die oorlog is er hoe dan ook en heeft een impact die losstaat van je persoonlijke keuze om het niet te willen weten. Hoe aantrekkelijk het ook kan lijken om op één individu te focussen, wat we écht nodig hebben is een mix van regulering door de overheid, verschillende businessmodellen, zelfregulering door de sector en burgeractie.

