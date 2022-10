Elke song op de nieuwe van Taylor Swift kan worden gedecodeerd, terwijl ik gewoon graag wil meezingen

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Pasen valt steeds later in het jaar: nog nooit zoveel gelezen over paaseieren vorige week en het is al bijna november. Nader onderzoek wees uit dat die paaseieren in dit geval verborgen boodschappen zijn, die bijvoorbeeld een artiest sprenkelt over zijn nieuwe werk: een soort van tweede laag, die de aandacht gaande moet houden.

Het onderscheidend vermogen ervan is groot, want wie de verborgen boodschap doorheeft krijgt status en een lidkaart van de fanclub. Hordes groepjes op Twitter en WhatsApp houden zich fulltime bezig met het ontcijferen van de geheimtaal die bijvoorbeeld de rankste en meest rancuneuze der deernen Taylor Swift dinsdag om middernacht op ons losliet toen haar nieuwe plaat ­wereldwijd gereleaset werd.

Dat klinkt grootser dan het is: gewoon een hokje aanvinken op Spotify was genoeg. Het bracht de nieuwe plaat die geen plaat meer is maar een verzameling van liedjes die gedistribueerd ­worden op verschillende dragers in één klap in bij potentieel 450 miljoen klanten, gewapend met Airpods.

Haar nieuwe plaat is de muzikale versie van een slinkse sleutel­roman: zowat elke song zou een verwijzing of sneer bevatten naar iets of iemand. Dat heeft al voor meer exegeses gezorgd dan wat een modale student godsdienstwetenschappen in vier jaar bij elkaar fantaseert over de Bijbel.

Elke song kan gedecodeerd, ­terwijl ik gewoon graag wil meezingen, zonder mij af te vragen of de tekst weer gaat over iemand die Swift op zulke wijze heeft geschoffeerd dat hij/zij/x er een ­bedekte toespeling in een liedje aan overhoudt.

Vermoeiend, allemaal.

Het gaat soms lachwekkend ver: toen een swiftie, een lid van de club die Taylor hoger aanslaan dan hun eigen moeder, merkte dat er een oude piano op de cover van de plaat stond, dacht zij dat het een teken was dat zij ‘retro’ was gegaan.

Pas zes miljard berichten later zag zij haar fout in.

Het is een hobby, moet u maar denken.

In plaats van paaseieren deelde Ye, de voormalige charme­zanger op een beat Kanye West, antisemitische muilperen uit aan iedereen die het wilde horen. Hij heeft ze al een tijdje niet meer alle vijf op een rij, maar deze week werkten ze helemaal in ­ploegen: met elke vieze quote haakte er weer een sponsor af.

Het schouwspel dat fascinerend en deerniswekkend tegelijk was, zorgde ervoor dat de man in twee dagen tijd driekwart van zijn commerciële deals kwijt was. Zijn fortuin gedecimeerd, zijn erfenis onteerd.

Het hokje dat op Spotify aangevinkt kan worden om zijn muziek te dimmen blijft voorlopig leeg.