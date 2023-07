Elke ochtend neem ik hier de lokale krant mee: alles over petanque, geen woord over Poetin. Heerlijk

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Wij zijn een weekje met vakantie geweest in de jaren 60 en ge moest allemaal de groeten hebben.

In Midden-Frankrijk wordt wat afgebonjourd en de ­comment allez-vous zijn hier niet uit de lucht. Vriendelijker mensen moet ik nog tegenkomen. Als ik tenminste iemand tegenkom, want de straten zijn hier zo goed als leeg.

“Ja, Frankrijk is ook helemaal vol, hier kan geen vluchteling meer bij, goed dat ze die in Tunesië met onze groeten al de woestijn in sturen”, mompel ik tegen mijzelf als we na driehonderd kilometer eindeloze graanvelden en miljoenen strobalen langs de spaghettisliert van de autostrade arriveren in wat voor een week huisje Weltevree zal zijn.

Naast graanvelden grossieren ze hier ook in kerken: zodra er twee huizen bij elkaar stonden, moest er een kerk bij, dachten ze hier vroeger. Er waren toen ook meer pastoors dan landbouwers, schat ik. Er is één dorpswinkeltje met terras waar de tijd helemaal is blijven stilstaan en waar je een dag op voorhand je brood moet bestellen. De maaltijden aan huis worden hier niet door Uber Eats maar door het OCMW besteld en zijn alleen voor de bejaarden.

Er zit bijna negentig jaar tussen de jongste van het gezelschap en de oudste, en ze zijn beide nog niet of niet meer van de mobielsten, dus de uitstappen worden met grote precisie voorbereid en eindigen haast altijd in een speeltuin – voor de jongste.

Naast kerken hebben ze hier ook verbazingwekkend veel speeltuinen in voortreffelijke conditie, waarrond grootouders met een verliefde blik in de ogen de vorderingen van de ­peuters volgen, luidkeels applaudisserend als er weer eentje ­levend van de schuifaf komt.

Elke ochtend ga ik de bestelde baguettes en de pains au chocolat halen en neem ik de lokale krant mee. Le Journal de la Haute Marne brengt elke dag bijna dertig bladzijden lokaal nieuws, waarna de rest van het wereldnieuws wordt samengevat op krap twee pagina’s.

Dat is, als je erover nadenkt, de enige juiste verhouding.

Het is een wonderlijke verzameling van informatieve artikels over bijvoorbeeld het laatste petanquekampioenschap in Laferté-sur-Aube, dat na een adembenemend slot is gewonnen door ene Jean-Jacques en ene Francis: zij hebben geen achternaam nodig want er staat een foto bij en iedereen kent iedereen hier. “Zij kregen een beker en een enveloppe.”

De pracht van het lokale: alles over petanque, geen woord over Poetin. Heerlijk.