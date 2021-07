Elke Italiaan is jaloers op Giorgio Chiellini

Al alba vincero. Bij het ochtendgloren zal ik overwinnen. De aria uit Turandot van Puccini werd bekend toen de BBC haar gebruikte als muzikale intro voor de omkadering van het WK voetbal in 1990. Bij de laatste uithaal, als Pavarotti werkelijk alles uit de kast moet halen om die fatale hoge noot te kunnen halen, zijn kringspier gespannen als een vioolsnaar, barst menig gestaalde hooligan 31 jaar later nog steeds in tranen uit. Dat gebeurde zondagavond weer, zij het zonder dat men daar een aria voor nodig had: de Italiaanse vreugdetranen bij de overwinning van de Azzuri stroomden bij beken.

Met kleine oogjes landde de zegevierende squadra gisterenochtend bij datzelfde ochtendgloren op de luchthaven van Fiumicino bij Rome om haar zegetocht door het land te beginnen. Grote overwinningen in de sport zijn een balsem en doping tegelijk: hun effect is pijnstillend, maar dooft snel uit want dikwijls trapt de regerende kampioen wegens begrijpelijke decompressie bij het volgende toernooi geen deuk in een pakje boter. Zolang het duurt is de roes te vergelijken met het gelukzalig gevoel dat je hebt na een wild feestje, als je nog half duizelig wakker wordt, gelukkig zonder kater.

Het land was eraan toe.

Niet veel meer dan een jaar geleden werd het uitgeroepen tot viraal oorlogsgebied, omdat de medische diensten de toevloed van coronapatiënten niet aankonden: een implosie van het systeem was nabij. De zoveelste beker der vernedering was nog besmettelijk ook. Italië maakte zijn reputatie als dubieus vierde wereldland, gerund door de ’ndrangheta, helemaal waar, zo leek het.

Zelden trad men echter doortastender op tegen die onzichtbare vijand: iedereen en zijn oude moedertje werden opgehokt en vorige zomer waren wij in ons geliefde Le Marche quasi alleen. Op elke straathoek werd onze lichaamstemperatuur gemeten of het scheelde niet veel. Een heel jaar lang werd er in Italië niet meer gekust. Wie die mensen een beetje kent, weet dat men de zaak dan ernstig neemt.

Het land sleept al sinds de jaren 80 ook een reputatie van onbetrouwbare budgettaire potverteerder en subsidieslurper par excellence met zich mee. Dat is te wijten aan de exuberante staatsschuld, die nu 160 procent van het bnp uitmaakt. Dankzij de beloofde 191 miljard euro coronasteun is men wel hard bezig aan een inhaalbeweging om onder meer de kwakkelende infrastructuur een serieuze boost te geven. Grote publieke investeringen zonder budgettaire ascese: het is eens iets anders voor een land dat al 40 jaar aan het besparen is. Tot de budgettaire mierenneukers in Brussel zich weer moeien, natuurlijk.

Maar deze overwinning tegen de Engelsen neemt niemand hen nog af. Elke Italiaan is jaloers op de uit spanbeton opgetrokken verdediger Chiellini, die zondagnacht de beker van de overwinning mee naar bed mocht nemen. Terecht.