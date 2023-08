Elke filmploeg in L.A. wekt nu argwaan en Kim Kardashian werd als een ‘scab’ weggezet

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Mari Meyer in Los Angeles.

p weg naar een nieuwe koffiebar in de wijk Highland Park lopen mijn vrouw en ik langs een kapperszaakje dat ons nooit eerder is opgevallen. Vandaag kunnen we er niet omheen: een enorme lamp staat midden op de stoep, met erachter een vrachtwagen vol belichtingsapparatuur. Meerdere mensen met walkietalkies lummelen bij de ingang. “Een reality­serie?” gok ik. “Of een documentaire”, zegt mijn vrouw. “Dan wel eentje met een groot budget. Zag je wat er allemaal in die wagen stond?” zeg ik. “Maar wat voor reality­serie wordt er nu opgenomen in een willekeurige oude kapperszaak?” vraagt zij.

Dat is een goed punt. Film- en televisieopnames zijn in Los Angeles doorgaans heel gebruikelijk. Veel producties gebruiken bestaande locaties in de stad. Zo kan je hongerig aankomen bij je favoriete restaurant, om via een briefje op de deur te vernemen dat het vandaag gesloten is in verband met opnames. Soms is een deel van een straat ineens afgesloten of is een openbaar parkeer­terrein plotseling veranderd in de uitvalsbasis van een productie.

Begin mei kwam aan deze ongemakken grotendeels een einde, omdat er gestaakt wordt. Meer dan tienduizend scenaristen eisen betere arbeidsvoorwaarden van de studio’s en streamingdiensten. Half juli sloten 160.000 acteurs zich bij hen aan. En dus ligt alles stil. Door deze staking is iets doodnormaals – filmcamera’s op straat in Los Angeles – een geliefd onderwerp voor speculatie geworden. Want wat wordt daar eigenlijk gefilmd, terwijl alles officieel op z’n gat hoort te liggen?

Veel inwoners zijn solidair met de scenario­schrijvers en acteurs, die met hun staking een vuist maken tegen de grote mediaconglomeraten. Wie toch probeert door te werken, wordt gezien als een stakingsbreker en dat wekt argwaan op. Er zijn gevallen bekend van projecten die werden verklikt bij de schrijversvakbond WGA. Reality­ster Kim Kardashian kreeg op sociale media tientallen vakbondsleden over zich heen nadat ze was verschenen op de set van een van de weinige series waaraan nog wel gewerkt wordt. Ze werd ‘scab’ genoemd, een onsolidaire overloper. Want eigenlijk mogen alleen niet-gescripte producties zoals realityseries en documentaires doorgaan met draaien. De enige andere uitzondering wordt gemaakt voor scripts die al af waren voordat de scenaristen begonnen te staken.

Terwijl we na de koffie terug naar de auto slenteren, gissen mijn vrouw en ik verder. In het steegje achter de kapperszaak in kwestie zien we maar liefst twee mobiele trailers voor acteurs, een make-up­tent, een cateringkar en meerdere volgestouwde productiebusjes. We zijn niet de enige nieuwsgierige voorbijgangers: ­iedereen die langsloopt, probeert een glimp op te vangen. “Misschien een videoclip”, zegt mijn vrouw. Ik ben niet overtuigd. “Met zo’n budget zou het een grote naam moeten zijn, maar er is bijna geen beveiliging. Ik gok op een indiefilm waarvan het script al klaar was.”

Een week later staan er twee productiebusjes op een oprit bij ons om de hoek. Apparatuur wordt naar de achtertuin gedragen, al valt de hoeveelheid mee. “Een klusprogramma!” roept mijn vrouw meteen. “Een studentenfilm!” werp ik ertegenin. Twee mannen met petjes halen een belichtingsscherm uit een auto. De hond trekt aan zijn riem, we lopen verder. “Een studentenfilm, dat zou kunnen”, geeft mijn vrouw toe. We zullen het nooit weten, maar zolang de staking voortduurt, blijft Los Angeles doorgaan met speculeren.