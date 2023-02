Alcoholplan gericht op jongeren

De federale overheid werkt aan een alcoholplan dat meer zal focussen op jongeren. Jongeren onder de 18 jaar zouden geen versterkte bieren of wijn meer kunnen kopen.

Als voorzitter van de Antwerpse Jeugdraad ben ik ervan overtuigd dat het verhogen van de leeftijd naar 18 jaar een verkeerde inspanning en ook onvol­doen­de is. We hebben een gericht alcohol­pre­ven­tie­plan nodig. Daarbij moet meer aan voor­lich­tings­campagnes worden gedaan. Die maatregelen zouden niet alleen de jeugd, maar de hele samenleving ten goede komen. Want alcohol is geen jeugdprobleem, maar een maatschappelijk probleem.

Naast de overheid kan ook het maatschappelijk mid­den­veld een sterke rol spelen. Zo’n plan moet in dialoog met jongeren en op basis van hun realiteit tot­standkomen. Preventie op maat van jongeren kan het best via alcohol- en drugsbeleid in verschillende maatschappelijke sectoren, zoals onderwijs, jeugdwerk en maatschappelijk werk. Jongeren moeten op jonge leeftijd worden geïn­for­meerd over de risico’s van alcoholgebruik en de kans krijgen om attitudes en vaardigheden te verwerven voor een verantwoorde omgang met alcohol. Zodat de jeugd verantwoorde­lijkheidszin krijgt en een mentaliteitsverandering – ook onder elkaar – kan doen ontstaan over over­matig drinken. Om dit te be­kostigen is het best om de accijnzen op sterk alco­holische dranken te ver­ho­gen. De verbruiker betaalt.

Een gezonde omgang met alcohol blijft een belangrijke taak voor iedereen. Maar het is ook de taak van de over­heid om haar burgers, jong en oud, te sensibili­se­ren en te mobiliseren in plaats van te betuttelen met nieuwe wet- en regelgeving.

Mijn boodschap aan de interministeriële conferentie met de deelstaatregeringen, die uiteindelijk het alcoholplan moet af­klop­pen: elke euro die aan preventie wordt besteed, ver­dient zich vijfvoudig terug!”

Naomi Izabela, voor­zit­ter Antwerpse Jeugdraad