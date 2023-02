Elke dag bewijst the Big Oil dat ze geen deel van de oplossing, maar een hardnekking onderdeel van het probleem is

Een oorlog kent dan misschien geen winnaars, maar ze kent ook niet enkel verliezers. In elke crisis blijft er voor sommigen iets aan de strijdstok hangen. Ook bij de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende energiecrisis passeren sommige bedrijven royaal langs de kassa. Want terwijl Europese gezinnen elke stuiver bijeen sparen om de voorschotten op hun energiefactuur te betalen en overheden massaal publieke middelen aanwenden om de gevolgen van die energiecrisis draaglijk te houden, wordt de fossiele brandstofindustrie slapend rijk. 115 miljard dollar. Dat is de totale winst die de drie grootste olieconcerns, namelijk Exxonmobil, BP en Shell, vorig jaar boekten. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. Dat is 3646 dollar winst per seconde.

Grijze schurken

Die genadeloze winsthonger combineert de industrie met een compleet gebrek aan moreel kompas. In december 2022 startte Exxonmobil een rechtszaak tegen het voorstel van de Europese Commissie voor een overwinstbelasting in de energiesector. Eerder deze week kondigde BP aan haar investeringen in olie- en gasvelden met 8 miljard dollar te verhogen. Tegelijk verlaagde het bedrijf de doelstelling om tegen 2030 40 procent minder olie te produceren naar 25 procent.

Uit onderzoek van de Britse klimaatdenktank InfluenceMap blijkt dat de vijf grootste olie- en gasmaatschappijen elk jaar honderden miljoenen spenderen aan een duurzaam imago, inclusief grote campagnes over hun investeringen in groene en duurzame energie. Daarmee doen ze de waarheid op z’n minst geweld aan. Amper 10 procent van die monsterwinsten gaan naar écht duurzame investeringen in hernieuwbare energie. Tegelijk spendeerden diezelfde bedrijven sinds 2010 meer dan een kwart miljard euro aan het lobbyen tegen klimaatbeleid op Europees niveau. Elke dag opnieuw bewijst the Big Oil dat ze geen deel van de oplossing, maar een hardnekking onderdeel van het probleem is. Samen met 15 andere bedrijven, allemaal uit de fossiele brandstofindustrie, zijn ze verantwoordelijk voor één derde van de wereldwijde CO2-uitstoot sinds 1965.

Stop met investeren in fossiele brandstoffen

Alsof dat alles nog niet erg genoeg was, blijkt bovendien dat overheden nog steeds massaal publieke middelen investeren in fossiele brandstoffen. Uit een rapport van de Europese Rekenkamer blijkt dat er in 2019 in totaal 56 miljard euro aan overheidssteun ging naar steenkool, aardgas en olie. In 15 van de 27 lidstaten lag dat bedrag hoger dan de totale steun aan hernieuwbare energie. Ook in ons land was dat het geval. Elke euro die overheden vandaag spenderen aan fossiele energie gaat ten koste van investeringen die het verschil maken voor onze gezinnen, zoals woningrenovaties en hernieuwbare energie, en tegelijkertijd een oplossing bieden voor de klimaatverandering.

Het is waanzin om keer op keer hetzelfde te doen en verschillende resultaten te verwachten. Het afbouwen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is en blijft de enige échte oplossing voor ons probleem. Het goede nieuws is dat daarvoor ook een plan op tafel ligt: de Green Deal. Een plan dat bovendien een duidelijke doelstelling heeft: Europa tegen 2050 klimaatneutraal maken. Die doelstelling halen wordt een huzarenstuk, zelfs zonder andere crisissen die er de aandacht van afleiden. Want de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis duwen het klimaatbeleid terug naar de achtergrond. Onder druk van de hoge energieprijzen gaan overal in het politieke landschap stemmen op om onze eigen ambities even op de lange baan te schuiven. De Europese Green Deal zet het juiste kader uit, maar de praktische uitwerking gaat te traag en mist daadkracht. Zo dreigen we onszelf een tweede keer in de voet te schieten.

Laat de échte vervuilers betalen

De grootste slachtoffers daarvan zijn de mensen die vandaag niet de financiële ruimte hebben om zelf te investeren in alternatieven. Ook in ons land. Woningen in België stoten bijna twee keer zoveel CO2 uit als het Europees gemiddelde. Op vlak van residentieel energieverbruik is ons land de tweede slechtste leerling van de klas.

Tegelijk leeft meer dan 1 op 5 Belgen vandaag in energie-armoede. Net voor de groep die het meeste gebaat is bij een totale omslag naar hernieuwbare energie en goed geïsoleerde woningen is die transitie compleet onbereikbaar. Het zijn niet die mensen die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, noch voor de energiecrisis. Maar vandaag betalen ze er op verschillende vlakken wel de rekening voor. Dat smaakt bijzonder wrang.

Het wordt hoog tijd dat we als Europa een vuist maken tegen die ongelijkheid. Enkel als overheden massaal kunnen investeren in een sociaal rechtvaardige transitie, heeft de Green Deal een kans op slagen. Dat begint met eerlijke belastingen. We moeten de échte vervuilers laten betalen voor het aanpakken van deze energiecrisis. In plaats van die miljardenwinsten ongebreideld te laten vloeien naar het vergroten van het probleem, moeten ze aangewend worden voor de oplossing. Belast daarom dat deel van de Big Oil-overwinsten die niet worden geïnvesteerd in duurzame en hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Die middelen kunnen we goed gebruiken om de energiezorgen van de Europese bevolking écht aan te pakken. Niet enkel voor wie het vandaag al kan, maar in eerste instantie voor de mensen die vandaag onze steun het meeste nodig hebben.